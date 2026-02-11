Denizli Büyükşehir’de Sosyal Denge Tazminatı en üst sınırda

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nde görev yapan memur ve sözleşmeli personel, Sosyal Denge Tazminatı (SDS) Sözleşmesi’nin yüzde 120’ye çıkarılmasıyla önemli bir kazanım elde etti. Ayrıca ilk kez SDS peşin ödeme sistemine dahil edildi. Sözleşme, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yanı sıra Genel Sekreter Yardımcıları Hülya Bartal ve Özgür Başkurt, Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ bürokratları, Tüm-Yerel-Sen Denizli Şube Başkanı Özkan Karakaya ile çok sayıda memur ve sözleşmeli personel katıldı.

“BU BAŞARI HEPİMİZİN”

Programda konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri 31 Mart tarihinde SDS oranının yüzde 80 olduğunu hatırlatarak, bugün atılan imzayla bu oranın yasal üst sınır olan yüzde 120’ye çıkarıldığını belirtti. Başkan Çavuşoğlu, “Bu yolculuğumuzun neredeyse ikinci yılını birlikte tamamlıyoruz. Her geçen gün motivasyonu artan, birlik ve dayanışması güçlenen bir ekip olmayı başardık. Bu başarı hepimizin” dedi. Belediye kaynaklarının emanet bilinciyle yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, Denizli’de yaşayan 1 milyon 60 bin vatandaşın vergisi ve emeğiyle hizmet üretildiğini belirterek, “Bu şehrin kaynaklarını doğru ve adil kullandığımız sürece hem hizmet kalitemiz artacak, hem de çalışanlarımızla bu kazanımları paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Çavuşoğlu, yalnızca SDS artışıyla sınırlı kalmadıklarını belirterek belediye iştiraklerinden yararlanma konusunda da birçok müjdeyi açıkladı.

“HUZURLA UYUYABİLMENİN YOLU HAKKIYLA ÇALIŞMAKTAN GEÇER”

Konuşmasında çalışma ahlakı ve sorumluluk vurgusu yapan Başkan Çavuşoğlu, kamu görevinde vicdani sorumluluğun önemine dikkat çekti. Çalışanların görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Akşam evimize huzurla gidebilmemizin yolu, üzerimize düşeni hakkıyla yapmaktan geçer. Bu şehir ancak birlikte, dayanışmayla ve bir fazlasını yapma iradesiyle daha güzel bir noktaya taşınabilir” dedi.

Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Tüm-Yerel-Sen Denizli Şube Başkanı Özkan Karakaya, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’ni imzaladı.