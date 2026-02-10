Denizli Büyükşehir’den evsizlere sıcak yuva

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dondurucu soğukların etkili olduğu kış mevsiminde sokakta yaşam mücadelesi veren vatandaşları kaderine terk etmedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2026 yılının kış mevsiminde de evsizleri misafir etmeye devam ediyor. Uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşların Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuru yapmaları ya da ALO 153 numaralı telefonu aramaları gerekiyor. Bunun yanında sokakta yaşadığı tespit edilen veya ihbar yapılan evsiz vatandaşlara da istekleri halinde konaklama imkanı sunuluyor.

BÜYÜKŞEHİR VATANDAŞLARIN HER ZAMAN YANINDA

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, “Bizim görevimiz sadece şehri inşa etmek değil, aynı zamanda her bir ferdinin sağlığını ve huzurunu korumaktır. Çünkü mutlu bir şehir yolları ve binalarıyla değil; yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla var olur. Denizli’de hiç kimsenin kendini yalnız ve sahipsiz hissetmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.