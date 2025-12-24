Denizli Büyükşehir’den girişimci kadınlara destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin Pamukkale Üniversitesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Trendyol iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında; girişimcilik, markalaşma, e-ticaret, e-ihracat, ihracat-ithalat ve ürün fotoğrafçılığı başlıklarında kapsamlı eğitimler verildi. Ekim ve Kasım aylarında toplam altı gün süren eğitim programı, kadın girişimcilerin dijital ticaret alanında bilgi ve yetkinliklerini artırmayı hedefledi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar için Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sertifika töreni düzenlendi. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ve sertifika almaya hak kazanan kadınlar katıldı.

“KADIN GİRİŞİMCİLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Törende konuşan Başkan Çavuşoğlu, kadınların üretim ve girişimcilik alanında güçlenmesinin kentin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kadın girişimcileri destekleyen projelere kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. Başkan Çavuşoğlu, proje kapsamında verilen eğitimlerin, kadınların e-ticaret ve dijital pazarlama alanında daha güçlü ve sürdürülebilir adımlar atmasına katkı sağladığını belirterek, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Program, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.