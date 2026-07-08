Denizli Büyükşehir’in gönüllü ekibi artık Türkiye'nin afetlerinde görev alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (DEBAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yürütülen akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak ulusal düzeyde görev yapma yetkisi kazandı. Gönüllü belediye personelinden oluşan DEBAK, bundan böyle yalnızca Denizli’de değil, Türkiye’nin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda da AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına katılabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kurulan DEBAK, yaklaşık 7 ay süren yoğun eğitim ve hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirilen kapsamlı akreditasyon sınavını başarıyla geçti. AFAD tarafından görevlendirilen uzman ekiplerin gözetiminde yapılan senaryo tatbikatında planlama, operasyon, lojistik, teorik bilgi ve uygulamalı kurtarma becerileri alanlarında başarılı performans sergileyen ekip, tüm kriterleri karşılayarak resmi akreditasyon belgesini almaya hak kazandı.

7 AYLIK ZORLU MARATONDA PROFESYONEL EĞİTİM

Akreditasyon sürecinde DEBAK personeline; modern arama kurtarma teknikleri, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, teknik ekipman kullanımı, enkazda güvenli çalışma yöntemleri ile gerçek afet senaryolarında operasyon yürütme konularında kapsamlı eğitimler verildi. Zorlu eğitim maratonunu başarıyla tamamlayan ekip, afet anlarında hızlı, koordineli ve profesyonel müdahale kapasitesine ulaştı.

YERELDEN ULUSALA PROFESYONEL MÜDAHALE GÜCÜ

AFAD akreditasyonu ile birlikte DEBAK, Denizli'nin afetlere hazırlık kapasitesini önemli ölçüde güçlendirirken, ulusal afet müdahale sisteminin de bir parçası haline geldi. Ekip, ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde meydana gelebilecek deprem, sel, heyelan ve benzeri afetlerde AFAD koordinasyonunda görev yapabilecek.

ÇAVUŞOĞLU: VATANDAŞIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN UMUT OLACAĞIZ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, DEBAK'ın elde ettiği başarının kent adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek şunları söyledi: “Afetlerin ne zaman ve nerede yaşanacağını bilemeyiz. Ancak hazırlıklı olmak, güçlü ekipler oluşturmak ve her an göreve hazır olmak bizim sorumluluğumuzdur. Tamamen gönüllülük esasıyla bir araya gelen belediye personelimizin 7 ay boyunca büyük özveriyle çalışarak AFAD akreditasyonunu alması hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. DEBAK artık sadece Denizli'nin değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alabilecek profesyonel bir arama kurtarma ekibidir. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dileğimiz hiçbir afette ihtiyaç duyulmaması; ancak ihtiyaç duyulan her an vatandaşlarımızın can güvenliği için en ön safta görev yapmaya hazır olacağız.”