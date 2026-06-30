Denizli Büyükşehir’in yem dağıtımında ikinci hafta başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel üreticileri ekonomik olarak desteklemek ve bölgedeki hayvansal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla başlatılan yem desteği programı devam ediyor. Toplamda 6 bin 317 yetiştiricinin yararlanacağı proje kapsamında 32 bin 895 çuval yem doğrudan hak sahiplerine ulaştırılıyor. Girdi maliyetleri altında zorlanan yetiştiriciye can suyu olan programın ilk startı geçtiğimiz hafta Honaz ilçesinde düzenlenen resmi törenle verildi. İlk hafta Honaz, Tavas, Kale, Buldan ve Acıpayam ilçelerinde toplam 2 bin 851 yetiştiriciye ulaşılarak binlerce çuval yem dağıtımı gerçekleştirildi. Honaz’da 245 yetiştiriciye 1.236 çuval yem teslim edilirken; Tavas’ta 3 bin 183 çuval, Kale’de 1.700 çuval, Buldan’da 2 bin 449 çuval yem yetiştiriciyle buluşturuldu.

ACIPAYAM’DA 6 BİN 342 ÇUVAL YEM TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen yem dağıtım törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Arazsu, “Geçtiğimiz yıl başlattığımız bu değerli üretim hamlesini, bu yıl da sahadaki ihtiyaçları gözeterek büyüterek sürdürüyoruz. Amacımız, her bir yetiştiricimizin üretim girdilerini bir nebze olsun hafifletmektir” dedi. Acıpayam Belediye Başkanı Yıldırım ise kırsal ortaklığın önemine değinerek, “Büyükşehir Belediyemizle omuz omuza çalışarak ilçemizdeki tarım ve hayvancılığı hak ettiği noktaya taşıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bu değerli desteği ilçemize ulaştıran Bülent Nuri Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİMİZ KAZANACAK, DENİZLİ KAZANACAK”

Acıpayam’daki törende yetiştiricilere seslenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu üretimin sürekliliğine vurgu yaparak, “Denizli’mizin bereketli topraklarında alın teri döken hiçbir üreticimizi dün yalnız bırakmadığımız gibi bugün de bırakmıyoruz. Geçen yıl başlattığımız ve yetiştiricilerimize can suyu olan projemizi, bu yıl da sahadaki tüm gücümüzle sürdürüyoruz. Günümüz ekonomik şartlarında artan maliyetlerin altında ezilen köylümüzün toprağına, hayvanına küsmemesi bizim en büyük gayemizdir. Belediyemizin tüm imkanlarını üretimi ayakta tutmak için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından 6 bin 342 çuval yem, 1.225 yetiştiriciye teslim edildi.

İKİNCİ HAFTA TAKVİMİ YOĞUN PROGRAMLA BAŞLADI

Yem desteği projesinde, 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak olan 2. hafta programı; Babadağ’da 94 yetiştiriciye 425 çuval yem desteği dağıtımı ile başladı. Dağıtım ekipleri Sarayköy’de 77 yetiştiriciye 416 çuval yem teslimini gerçekleştirdi. Bu hafta Beyağaç’ta 374 yetiştiriciye 1.731 çuval, Çardak’ta 207 yetiştiriciye 1.193 çuval, Bozkurt’ta 116 yetiştiriciye 639 çuval, Güney’de 105 yetiştiriciye 562 çuval, Serinhisar’da 46 yetiştiriciye 244 çuval ve Çal’da 97 yetiştiriciye 561 çuval yemin teslimi yapılacak.

BÜYÜK FİNAL MERKEZ İLÇELERDE YAPILACAK

3. hafta dağıtım programı kapsamında; Çivril, Bekilli, Baklan ve Çameli ilçelerindeki yetiştiricilere yem destekleri ulaştırılacak. 6 Temmuz Pazartesi günü Çivril’deki 1.030 yetiştiriciye 5 bin 913 çuval, 7 Temmuz Salı günü Bekilli’deki 53 yetiştiriciye 314 çuval ve Baklan’daki 57 yetiştiriciye 346 çuval yemin teslimi gerçekleştirilecek. 8 Temmuz Çarşamba günü Çameli’deki 976 yetiştiriciye 4 bin 355 çuval yemin ulaştırılmasıyla ilçe programları tamamlanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Üreten Şehir Denizli’ vizyonuyla sürdürdüğü projenin finali, Merkezefendi ve Pamukkale’deki yetiştiricilerle yapılacak. 9 Temmuz Perşembe günü Sevindik Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirilecek törenle, toplamda 234 yetiştiriciye 1.286 çuval yem teslim edilecek.