Denizli’de eğitime destek

Bu yıl ilk kez sıralarına oturacak çocuklar için hazırlanan yardım setlerinde çanta, kalemlik, beslenme çantası, resim defteri, kuru boya, pastel boya, kalem, silgi, kalemtıraş, kırmızı kalem ve güzel yazı defteri yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, hem çocukların heyecanına ortak olacak, hem de ailelerin eğitim masraflarına katkıda bulunacak. Başvurular 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında yalnızca https://denizli.bel.tr/basvurular adresinden yapılabilecek. Eksiksiz ve doğru bilgilerle tamamlanan başvurular değerlendirmeye alınacak.

“HER ÇOCUĞUN EŞİT ŞARTLARDA EĞİTİME BAŞLAMASI ÖNCELİĞİMİZDİR”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çocukların eğitim yolculuğuna umut ve sevgiyle başlamaları için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayarak, “Her çocuğumuzun eşit şartlarda eğitim hayatına başlaması en büyük önceliğimiz. Bu desteğimizle, yalnızca minik yavrularımızın ilk gün heyecanına ortak olmakla kalmıyor, aynı zamanda ailelerimizin eğitim masraflarını hafifleterek ekonomik anlamda da yanlarında oluyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde, ihtiyaç duyan her kardeşimizin elinden tutmak ve onları güçlü bir geleceğe taşımak var. Çocuklarımızın attığı her adım, ülkemizin yarınlarına atılmış bir umut tohumudur. Bizler de o umutların filizlenmesi için her zaman yanlarında olacağız” dedi.