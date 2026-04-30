Denizli’de emekliye 16 milyonu aşan destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik hayata geçirdiği 5 bin TL’lik emekli ramazan destek paketi ödemeleri tamamlandı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, 11 binden fazla başvuru incelenirken, destek almaya hak kazanan 3 bin 250 dar gelirli emekli belirlendi. SMS ile bilgilendirme yapılan emeklilere içerisinde 5 bin TL bulunan ‘Horoz Kart’lar (sosyal destek kartları) teslim ediliyor. Toplamda 16 milyon 250 bin TL tutarındaki yardım, kent tarihinde tek seferde emekliye verilen en yüksek desteklerden biri olarak kayıtlara geçti.

“EMEKLİLERE DAHA ÇOK SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Önceliklerinin mutfağında yangın olan emeklinin, ay sonunu getiremeyen vatandaşın yanında durmak olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, “Bugün, cebinde bir çay içecek, 10-15 lirası olmayan binlerce insanımız var. 20 bin liraya mahkûm edilen emeklilerimiz parası olmadığı için dört duvar arasında çile çeken insanlara döndüler” diye konuştu. Emeklilere daha çok sahip çıkacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Hepimiz bir gün o yaşa geleceğiz ve o yaşa geldiğimizde elimizden tutacak, zor şartlarımızda yanımızda duracak birilerine ihtiyacımız olacak. Denizli’de hiçbir emeklimiz kendini sahipsiz ve yalnız hissetmeyecek.”

.