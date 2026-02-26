Denizli’de üreticiye gübre desteği başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen destek programı kapsamında ilk dağıtımlar ilçelerde gerçekleştirilmeye başlanırken, Sarayköy ilçesinde 161 üreticiye toplam 572 çuval, Çal ilçesinde ise 562 üreticiye 2 bin 453 çuval kompoze gübre teslim edildi. Kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında toplam 9 bin 847 üreticiye 40 bin 924 çuval kompoze gübre desteği sağlanacak. Dağıtımı yapılacak gübre miktarının toplamda 2 milyon 46 bin 200 kilograma ulaşacağı belirtilirken, destek programı ile birlikte üreticilerin özellikle artan girdi maliyetleri karşısında korunması ve üretimde sürekliliğin sağlanması hedefleniyor.

ÇAVUŞOĞLU: ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına yerel yönetimlerin destekleyici rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Toprağını işleyen, üretmeye devam eden her bir çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizi destekleyen projeleri artırarak sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.