Denizli’de üreticiye yem tohumu desteği

“Üretime Destek, Çiftçimize Güç” ilkesiyle yola çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi, macar fiğ, yem bezelyesi, tritikale, kılçıksız buğday ve kışlık yulaftan oluşan yüksek besin değerine sahip 5’li karışım yem bitkisi tohumu ile kentteki yüzlerce üreticiye can suyu olacak. Proje kapsamında, 1 Eylül 2026 itibarıyla başlayacak 2027 yılı ÇKS kayıtlarında; fiğ, macar fiğ, adi fiğ, yem bezelyesi, tritikale, yulaf veya çavdar ürünlerinden herhangi birini ana ürün olarak beyan eden üreticilerin başvuruları kabul edilecek. Başvuru sahibinin Denizli’de ikamet etmesi ve ekim yapacağı arazinin Denizli il sınırları içerisinde yer alması gerekiyor. Desteklemeden aynı hanede yaşayan vatandaşlarımızdan sadece bir kişi yararlanabilecek.

Çiftçiler başvurularını, 08-30 Haziran 2026 tarihleri arasında belediyenin resmi web sitesindeki “Başvurular” sekmesinden online olarak veya ilçe merkezlerinde bulunan DESKİ İlçe Hizmet Birimlerine başvuruda bulunarak yüz yüze müracaat edilebilecek. Hak sahibi olan üreticilere, başvuruların onaylanmasının ardından dağıtım gün ve saatleri SMS ve iletişim kanalları aracılığıyla bildirilecek.

“BEREKETLİ BİR SEZON İÇİN ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tarım ve hayvancılığın can damarı olan küçük ve orta ölçekli üreticileri her koşulda desteklemeye kararlı olduklarını belirterek, “Denizli’mizin bereketli topraklarında alın teri döken, gecesini gündüzüne katarak üretime katkı sunan çiftçilerimizin yükünü hafifletmek bizim en önemli görevlerimizden biridir. Ekonomik şartların üreticimizi zorladığı bu dönemde, hayvancılığımızın en büyük gider kalemi olan yem maliyetlerini düşürmek amacıyla 5’li karışım yem bitkisi tohumu desteğimizi başlatıyoruz. Amacımız, topraklarımızın verimini artırırken, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin de bütçesine doğrudan katkı sağlamaktır. Toprağına sahip çıkan, emeğini esirgemeyen tüm çiftçilerimizin her adımda yanındayız. Yeni üretim sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum; üreticimiz kazanacak, Denizli'miz büyüyecek” dedi.