Denizli’de yurttaşa tüp desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli vatandaşların yanında olmak amacıyla sürdürdüğü 12 kilogramlık mutfak tüpü sosyal destek programı, özellikle doğalgaz altyapısının bulunmadığı dezavantajlı bölgelerdeki ailelerin ev ekonomisine can suyu oldu. Denizli merkez dışındaki ilçeler başta olmak üzere doğalgaz altyapısı bulunmayan dezavantajlı bölgelerde kullanılan 12 kg’lık mutfak tüpünün, akaryakıt ve LPG fiyatlarındaki artışlara paralel olarak gelen üst üste zamlarla 1.100 TL’ye dayanması ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerine de ek yük getirdi. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi organizasyonunda ihtiyaç sahibi ailelere 3 ayda 1 verilen tüp desteği, muhtaç ailelere can simidi oldu.

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu her geçen gün artan ekonomik sorunların özellikle dar gelirli aileleri büyük sıkıntıya soktuğunu anlattı. Bu kapsamda sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahipleri için birçok destek projesi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Doğal gaz altyapısının ulaşmadığı, dezavantajlı mahallelerimizde yaşayan dar gelirli ailelerimizin mutfak masraflarına katkı olması için başlattığımız tüp desteğimiz devam ediyor” dedi. Artan hayat pahalılığı ve temel ihtiyaç maddelerindeki zamlar nedeniyle vatandaşların alım gücünün çok düştüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, “Sosyal destek projelerimizle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.