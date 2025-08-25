DEÜ'nün eski rektörlerinden Prof. Dr. Emin Alıcı vefat etti

Tıp camiasının önde gelen isimlerinden omurga cerrahisinin öncülerinden eski Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı hayatını kaybetti. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2000–2008 yılları arasında rektörlük görevinde bulunan, Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Alıcı’nın vefatı üniversite camiasında büyük üzüntü yarattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yayımladığı taziye mesajında, “Değerli hocamız Prof. Dr. Emin Alıcı’yı daima saygı ve minnetle hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Alıcı için bugün saat 11.30’da Kültürpark’taki İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde bir tören düzenlenecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi TIP Fakültesi'nde de saat 13.30'da da tören düzenlenecek.

EMİN ALICI KİMDİR?

Prof. Dr. Emin Alıcı 1 Mart 1947’de Adıyaman’da dünyaya geldi. Türk tıp akademisyeni Alıcı, 2000–2008 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin rektörlüğünü üstlendi. Malatya Lisesi’ni 1965’te bitirdikten sonra, 1973’te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak, ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlaştı. Omurga cerrahisi ve protezi üzerine çalışmalar yaptı, Floransa ve Hong Kong’da eğitim aldı. 1982’de doçent, 1988’de profesör oldu. 1988-1992 arasında Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği, 1996-1999 arasında Tıp Fakültesi dekanlığı, 2000-2008 yılları arasında rektörlük görevlerini üstlendi. 1996-2011 yılları arasında Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış, 2013’te emekli oldu. Avrupa Spinal Deformite Derneği’nin kurucuları arasında yer almış, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptıve Türk Omurga Derneği üyesi oldu.