Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'tan Mert Günok ve Necip Uysal kararı! 'Kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir'

Beşiktaş'tan Mert Günok ve Necip Uysal kararı! 'Kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir'

26.12.2025 18:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'tan Mert Günok ve Necip Uysal kararı! 'Kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir'

Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal için açıklama yaptı. Siyah beyazlılar, "Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir" duyurusunu yaptı.

Beşiktaş, iki futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi. İki futbolcu, kulüp bulamamaları halinde takımdan ayrı çalışacaklar.

Siyah-beyazlılar, sezon içerisinde yaptığı açıklamada Mert Günok ve Necip Uysal'ın kaptanlıklarını da almıştı.

Beşiktaş'ın açıklaması:

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İlgili Konular: #beşiktaş #mert günok #Necip Uysal

İlgili Haberler

Beşiktaş ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi!
Beşiktaş ve Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi! Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
Beşiktaş BOA'ya kendi evinde BOTAŞ çelmesi!
Beşiktaş BOA'ya kendi evinde BOTAŞ çelmesi! Beşiktaş BOA, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı BOTAŞ'a 87-81 mağlup oldu.
Beşiktaş BOA, Brianna Fraser'i kadrosuna kattı
Beşiktaş BOA, Brianna Fraser'i kadrosuna kattı Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, OGM Ormanspor forması giyen Brianna Fraser'i transfer etti.