Devletin ödülünü yandaş sendika dağıttı: Eğitim Sen’den liyakat çağrısı

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği resmi ödül töreninde, devlet adına verilmesi gereken başarı belgelerinin iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen temsilcisine dağıttırılması büyük tepki çekti. Eğitim Sen, yaşananları “sendika ile kamu yönetimi arasındaki sınırların bilinçli şekilde ortadan kaldırılması” olarak nitelendirdi. Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi’nde dün gerçekleştirilen ödül töreninde, kamu yönetiminin tarafsızlık ilkesini gölgeleyen görüntüler ortaya çıktı. Resmi bir kamu kurumu tarafından düzenlenen törende, idarecilere verilecek başarı belgeleri ve ödüllerin devleti temsil eden makamlar yerine, Eğitim-Bir-Sen Bornova Temsilcisi ve aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Müdürü Oktay Taşdemir’e takdim ettirilmesi tepki çekti.

"TARAFSIZLIK İLKESİ ZEDELENDİ"

Yaşanan skandalın ardından yazılı bir açıklama yapan Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şube Başkanı İsmail Akyol, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu’nu liyakate ve anayasal sınırlarına dönmeye davet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin "bütün eğitim emekçilerine, bütün sendikalara ve tüm kamu çalışanlarına eşit mesafede durmakla yükümlü" olduğunu hatırlatan Akyol, "Bir sendikanın temsilcisine resmi törende özel bir rol verilmesi, diğer sendikaların ise yok sayılması; kamu yönetiminde olması gereken tarafsızlık, eşitlik ve liyakat ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu tablo, belirli bir sendikadan yana açık bir tutum sergilendiği yönündeki kaygıları güçlendirmektedir" diye konuştu.

"FİİLEN KAMU YÖNETİCİSİ GİBİ HAREKET EDİYORLAR"

Başarı belgesinin devlet adına verilen bir takdir nişanı olduğunun altını çizen Akyol, bu belgelerin bizzat devleti temsil eden yöneticiler tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) teşkilatlarında yandaş sendikaların kayırıldığına dair yıllardır süregelen eleştirilerin artık yeni bir boyuta ulaştığını belirten Akyol, “Bir sendika yöneticisinin eğitim emekçilerine devlet adına ödül verir görüntüsü oluşturulması, sendika ile kamu yönetimi arasındaki sınırların bilinçli şekilde ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Bu durum yalnızca etik açıdan değil, kamu yönetimi anlayışı bakımından da son derece sakıncalıdır. Ne yazık ki uzun yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatında belirli bir sendikanın kayırıldığı, örgütlenmesinin kamu yöneticileri eliyle kolaylaştırıldığı yönünde ciddi eleştiriler yapılmaktadır. Bugün gelinen noktada ise yalnızca sendikal ayrıcalıklar değil, sendika yöneticilerinin fiilen kamu yöneticisi gibi hareket ettirildiği bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu durum, eğitim yönetiminde yaşanan kurumsal aşınmanın ve liyakatten uzaklaşmanın en somut göstergelerinden biridir” dedi.

“TARAFTSIZLIK İLKESİNE UYGUN DAVRANIN”

“Eğitim kurumları hiçbir sendikanın arka bahçesi değildir” diye devam eden Akyol, “Devletin tarafsızlığı ilkesi, sendikal tercihlere göre şekillendirilemez. Kamu makamlarının görevi, tüm eğitim emekçilerine eşit yaklaşmak ve hiçbir sendikaya ayrıcalık tanımamaktır. Eğitim Sen olarak Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu’nu tarafsızlık ilkesine uygun davranmaya davet ediyor, ilçe milli eğitimin hiçbir sendikanın temsil alanı haline getirilmesine sessiz kalmayacağımızı belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.