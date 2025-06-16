Devrilen çınar ağacı yerine yenisi dikildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Atatürk Meydanı’nın sembolleri arasında yer alan ve geçtiğimiz gün gövdesinden kırılarak devrilen asırlık çınar ağacının yerine, yeni bir çınar ağacı dikti. Doğu çınarı (Platanus Orientalis) türündeki ağacın ilk suyunu veren Başkan Tugay, dikimin ardından ağaca nazar boncuğu taktı. Dikime İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım, Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Elvin Sönmez Güler, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik ve çok sayıda İzmirli katıldı.

KENTİN YENİ SEMBOLÜ

Kırılan ağacın yerini alan doğu çınarı, vinç yardımıyla alana getirildi. 35 yaşlarında, kökleriyle birlikte 7 metre boyunda ve 120 santimetre gövde kalınlığındaki ağaç İzmir’in yeni sembolleri arasında yer alacak.

“EKSİK OLAN HER ŞEYİ YERİNE KOYACAĞIZ”

Dikimin ardından açıklama yapan Başkan Tugay, “Tam burada eski bir çınar ağacı vardı. Birkaç gün önce, gövdesindeki bir problem nedeniyle kendiliğinden kırıldı. Biz o ağacın yerinde eksiklik olmasın istedik. Herkesin çok üzüldüğünü gördük. Biz de çok üzüldük. Bunu telafi edelim, onaralım diye bu yetişkin çınar ağacını Ödemiş’ten getirdik. Yine İzmir’in ağacı. Orada saksılanmış bir şekilde bekliyordu. Doğaya, ağaca verdiğimiz önem, şehrin değerlerine verdiğimiz kıymet için buradayız. Hayırlı olsun diyelim. Onarılması gereken her türlü yaramızı onaracağız. Eksik olan her şeyi yerine koyacağız. İzmir’in değerini biz biliyoruz. Herkesin de İzmir’e değer vermesi için üstüne düşeni yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ABİDEVİ AĞAÇ SINIFINDA KABUL EDİLİYOR

Kökeni Yunanistan olan doğu çınarının boyu 25-30 metreye, çapı ise 5-6 metreye kadar çıkabiliyor. Uzun yıllar yaşayabilen doğu çınarı, heybetli görünümünü koruması sebebiyle abidevi ağaç sınıfında kabul ediliyor. Geniş, kalın yaprakları olan çok büyük ve geniş yapıdaki ağaç, özellikle sıcak mevsimde sağladığı gölge ve serinlik nedeniyle büyük bir öneme sahip. Yapı olarak güneşli yerlerde iyi ve hızlı büyüyor.