Dikili’de 23 Nisan coşkusu sokaklara taştı

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlamalar kapsamında; Dikili Atatürk Meydanı, Şebboy Parkı ve Çandarlı’da özel oyun parkurları kuruldu. Yüz boyama, balon katlama ve seramik atölyelerine katılan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, etkinlikler Savaş Tercan Tiyatrosu’nun çocuklara özel gösterileriyle devam etti. Gün boyu süren programlarda çocukların yaşadığı bayram sevinci, ilçedeki kutlamaların en renkli görüntülerini oluşturdu. Belediye ekipleri tarafından etkinlik alanlarında çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edildi.

MAKAMDA KEYİFLİ SOHBET, STATTA BÜYÜK GURUR

Bayramın ilk saatlerinde Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, makam koltuğunu sembolik olarak Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Cemre Tunca’ya devretti. Görevi devralan Cemre Tunca, kendi hazırladığı metni okuyarak geleceğe dair mesajlar verdi. Başkan Kırgöz ve “küçük başkan” arasında geçen keyifli sohbet, makamda sıcak görüntüler oluşturdu. Bu anlamlı buluşmanın ardından Kırgöz ve Tunca, kutlamaların adresi olan Erdal İnönü Stadyumu’na geçerek resmi törene birlikte katıldı. Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen ve stadı hıncahınç dolduran vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, halkın ve çocukların bayram gururu hep birlikte paylaşıldı.

“EN BÜYÜK MİRASIMIZ MİLLET EGEMENLİĞİDİR”

Başkan Kırgöz, günün anlam ve önemine ilişkin kapsamlı bir açıklama da yaptı. 23 Nisan 1920 tarihinin sadece bir Meclis açılışından ibaret olmadığını, bir halkın küllerinden doğarak kendi kaderini eline aldığı şanlı bir zaferin adı olduğunu belirten Kırgöz şunları kaydetti: “Tam 106 yıl önce bağımsızlık yolunda milletimiz, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ dedi ve Cumhuriyetimizin temelleri atıldı. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu büyük mirası çocuklara emanet etmesi, aslında aydınlık geleceğimize olan sarsılmaz güvenin bir nişanesidir. Çocuklarımızın gözlerindeki parıltı, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Dikili’de her bir evladımızın Cumhuriyet değerleriyle; bilimle, sanatla ve sporla iç içe büyümesi bizim en öncelikli görevimizdir. Atamızın izinde ve devrimlerine sadık kalarak yetişen ‘Cumhuriyet Çocukları’, ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Sizlerin yüzündeki o eşsiz gülümseme dünyayı güzelleştirmeye yeter. Enerjinizle, hayallerinizle ve sarsılmaz azminizle geleceği el ele, gönül gönüle kuracağız. Tüm dünya çocuklarının bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

BARIŞ MANÇO ŞARKILARIYLA ANILDI

Kutlamalar kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde anlamlı bir söyleşi gerçekleştirildi. Barış Manço’nun menajeri Tamer Şahin ve Kurtalan Ekspres üyesi Eser Taşkıran’ın katıldığı etkinlikte merhum sanatçı, hatıralarıyla sevenleri tarafından anıldı. Söyleşinin ardından Dikili Belediyesi Çocuk Korosu ve müzisyen Serkan Yıldız; Taşkıran eşliğinde Barış Manço’nun unutulmaz eserlerini seslendirdi.

“CUMHURİYETİN ÇOCUKLARI” FİNAL GÖSTERİSİNİ YAPACAK

Salihler Mahallesi başta olmak üzere ilçenin dört bir yanına yayılan etkinlikler, bu akşam düzenlenecek olan büyük finalle sona erecek. Dikili Belediyesi bünyesindeki minik kursiyerlerin sahne alacağı; müzik, dans ve jimnastik gösterilerinin sergileneceği programda, ayrıca resim yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Çocukları temalı gösteriyle Dikili’deki bayram coşkusu zirvede noktalanacak.