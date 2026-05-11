Dikili’ye Cumhuriyet Meydanı ve Sanat Merkezi yapılacak

İzmir'in Dikili Belediye Meclisi, mayıs ayı olağan toplantısında ilçenin kültürel ve sosyal geleceğine yön verecek iki önemli adıma imza attı. Alınan kararların yalnızca bir isimlendirme çalışması olmadığı, aynı zamanda kentin kamusal yaşamını güçlendirecek yeni bir vizyonu temsil ettiği vurgulandı.

ÇANDARLI’NIN YENİ BULUŞMA NOKTASI: CUMHURİYET MEYDANI

Çandarlı Mahallesi’nde, Hürriyet Caddesi ile Bergama Caddesi’nin kesişim noktasında yükselen meydan projesi, Cumhuriyet Meydanı adıyla kente kazandırılıyor. Meydanın tamamlanmasıyla birlikte bölgenin sosyal yaşamına modern ve geniş bir kamusal alan sunulması hedefleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Cumhuriyet isminin ortak değerleri temsil ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Çandarlı’nın kalbi olacak bu yeni meydan projemizde, ülkemizin en büyük değeri olan Cumhuriyetimizin adını yaşatmak istedik. Cumhuriyet Meydanı sadece bir isim değil; ortak geçmişimizin, özgürlük anlayışımızın ve geleceğe dair umudumuzun simgesi olacak. Vatandaşlarımızın nefes alacağı, bir araya geleceği bu alan, Çandarlı’nın modern vizyonunu en güzel şekilde yansıtacak.

SANAT MERKEZİ HER YAŞTAN DİKİLİLİYE HİZMET VERECEK

Mecliste alınan bir diğer önemli karar doğrultusunda, Gazipaşa Mahallesi Şehit Sami Akbulut Caddesi üzerinde bulunan bina, Dikili Belediyesi Sanat Merkezi olarak hizmet verecek. Merkezde resim, müzik, el sanatları ve sahne sanatları gibi birçok farklı dalda kurs ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Sanatın toplumun her kesimine ulaşması gerektiğini vurgulayan Kırgöz, “Sanatın ulaşmadığı tek bir ev, sanata dokunmayan tek bir çocuk bırakmamak en büyük hedefimizdir. Yeni sanat merkezimiz; kadınların sosyal hayattaki gücünü artıracak, gençlerimizin ve çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmesine imkan sağlayacak önemli bir yaşam alanı olacağına inanıyorum. Burası yalnızca bir bina değil, Dikili’nin yaratıcı enerjisinin buluştuğu bir üretim merkezi olacak” dedi.

DİKİLİ’DE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM VİZYONU

Dikili Belediyesi’nin son dönemde hayata geçirdiği sosyal ve kültürel yatırımların, kent yaşamını çok yönlü olarak güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Cumhuriyet Meydanı ve Sanat Merkezi projelerinin de bu vizyonun en önemli parçaları olduğu ifade edildi. Kamusal alanları büyüten, kültürel üretimi destekleyen ve yurttaşların sosyal yaşamına doğrudan dokunan bu adımlarla Dikili’nin, Kuzey Ege’nin öne çıkan kültür ve yaşam merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.