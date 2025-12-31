Dikili’ye otogar ve arıtma tesisi müjdesi

Dikili Belediyesi, hayata geçirilen önemli projelerin açılışı ve yeni yatırımların temelinin atılması nedeniyle tören düzenledi. 10 araç alımı, Güneş Enerjisi Santrali (GES), doğalgaz çalışmaları, Çandarlı Kent Meydanı, Çandarlı Sahil Plaj Caddesi ve Salihler Ege 1 Caddesi bulvar yapımı ile Salihler Caddesi ve Özgür Sokak yol-kaldırım çalışmalarının tanıtımı Dikili Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirildi. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün ev sahipliğindeki törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

TUGAY: OTOGARI YAPIP BİTİRECEĞİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay: “30 ilçemizin tamamı; beldeleriyle, köyleriyle ve 1296 mahallesiyle bizim için çok değerli. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Konuştuğumuz her bir vatandaşımız, iletilen her bir sorun ve her talep bizim için çok önemli. Güzelyalı, Karşıyaka, Buca ya da Karabağlar, belediyemize ne kadar yakınsa; Dikili, Kınık, Bergama ve Selçuk da o kadar yakındır. Hepsi her an gönlümüzde, aklımızda; sorunları da önümüzde. Bugüne dek çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bazen önümüzde engeller oluyor; örneğin Dikili’de bir otogar konusu var. Projesi ve her şeyi hazır, 2026’da yapıp bitireceğiz. İzmir’in en modern itfaiye binalarından birini, koca bir kompleksi inşa etmek üzere ihalemizi yaptık; yakında inşaatı başlayacak. Ulaşım probleminden bahsedildi; Bergama ile ulaşımın kolaylaşması isteniyor. İZTAŞIT ile anlaşamıyorsak benden günah gitti, belediye otobüsleriyle bu taşımayı biz yapacağız. Yaza kadar o işi mutlaka halledeceğim” dedi.

“BİZE İNANMAYA DEVAM EDİN”

Şov ve gösteriş için çalışmadıklarının altını çizen Başkan Tugay, vatandaşların talep ve isteklerinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Tugay, “Mesai arkadaşlarıma, ‘İzmir bize emanet arkadaşlar, hepimize emanet’ diyorum. Biz burada kamu görevi yerine getiriyoruz. Bu görev askerlik gibidir; bir namus meselesidir. Halkımıza karşı başımızı asla öne eğmeyecek şekilde, hata yapmadan çalışmamız lazım. İnsanız, eksiğimiz olabilir; bazen her türlü imkânımız olmayabilir ama ben İzmirlinin yüreğini biliyorum. İzmirlinin yüreği ve gözleri şuna bakar: ‘Bu insanlar bizi seviyor mu? Bize saygısı var mı? Bizim onların gözünde bir değerimiz var mı?’ Şunu da sorarlar: ‘Bu insanlar vatanını, Atatürk’ü seviyor mu?’ Ne ben ne de arkadaşlarım bu şehri asla mahcup etmeyeceğiz. Emin olun ve bize inanmaya devam edin. Çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz” diye konuştu.

“DİKİLİ'DE 5 ŞUBAT'TA İHALEYE ÇIKILIYOR”

Dikili’nin doğal güzelliklerine vurgu yapan Başkan Tugay, “Başkalarının hakkını yemek istemem ama Dikili’nin havası da denizi de bir başka. Bu denize bir gram dahi kirli suyun akmaması lazım. Dünya Bankası’ndan kredi anlaşması yapmıştık ancak yaklaşık bir buçuk senedir bizi oyalıyorlar. Anladık ki bu krediyi vermeyecekler; biz de kararımızı verdik, ‘kendimiz yapacağız’ dedik. Arkadaşlarımız projeyi tekrar gözden geçirip revize ettiler. 5 Şubat’ta Dikili’nin kanalizasyonu, yağmur suyu ayrıştırması ve arıtma tesisinin yapılması için ihalemizi gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımların tamamı bir buçuk yıl içinde bitmiş olacak” şeklinde konuştu.

“İZMİR SAĞA SOLA EL AÇMAZ”

İZSU’nun fedakârca çalıştığının altını çizen Başkan Tugay, altyapı başta olmak üzere birçok yatırımın hayata geçirildiğini söyledi. Tugay, “Söylenenlerin aksine İzmir; kendi başına yaptığı yatırımlarla Türkiye’ye örnek olacak bir şehirdir. İzmir dışına çıkınca anlıyor insanlar İzmir’in kıymetini. Kendi metrosunu da tünelini de arıtmasını da sağa sola el açmadan yapan bir şehirdir. Bir sürü büyükşehrin bugün bir tanecik arıtması yok. Bazıları da yatırımlarının büyük bir kısmını hükumet eliyle yaptı. Haksızlık mı, haksızlık; ama İzmir kahraman bir şehirdir. İşgal edildiği zaman Anadolu’yu ayağa kaldırmış, kurtuluşu da buradan ilan etmiş bir şehirdir. Herkese boyun eğmez; kendi başının çaresine de gerektiği zaman bakmasını bilir” dedi.

BAŞKAN TUGAY’DAN YENİ YIL DİLEĞİ

2026 yılına ilişkin dileklerini paylaşan Başkan Dr. Cemil Tugay: “Ne kuraklığımız ne yangınımız olsun; ne felaketimiz ne de hastalığımız olsun. Hak ettiğimiz iyilikleri bu şehirde bütün insanlarımız görsün. Çiftçilerimiz darda kalmasın; işçilerimiz de memurumuz da emeklimiz de asla sıkıntılar içinde kalmasın” diye konuştu. Emekli olup kira ve alışveriş desteğine ihtiyacı olan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi’ne başvurmaları yönünde çağrı yapan Tugay: “Daha fazla emeklimize destek olmak istiyoruz. Bunun için bütçemizi ayırdık; daha fazla başvuru bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KIRGÖZ: İTİBARLI BİR BELEDİYE HALİNE GELDİK

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdikleri yatırımları anlatan ve çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, destekleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kırgöz, “Tüm olumsuzluklara rağmen aklı ve bilimi rehber edinmiş, popülizmden uzak, kentin menfaatlerini ve yurttaşlarımızın faydasını önceleyen realist politikalarla yedi yıldır yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Doğru bir yol ve politika izlemişiz ki geriye dönüp baktığımızda bunca olumsuzluğa rağmen biz, Dikili Belediyesi olarak süreçten çok da etkilenmemişiz. Hatta krizleri fırsata çevirerek Dikili’nin birçok eksiğini ve sorununu gidermişiz. Dikili Belediyesi olarak; ekonomisi güçlü, geleceğe güvenle bakan ve yaptığı tüm ihalelere onlarca katılımcı çeken bir yapıya kavuştuk. Yedi yıl önce çalışanına altı ay maaş ödeyemeyen, esnaftan malzeme, bankadan kredi alamayan; tüm hesaplarında ve gayrimenkullerinde ipotek olan bir belediyeden; bugün Dünya Bankası’ndan kredi kullanabilen, Türkiye’de ender belediyeler arasına girmiş itibarlı bir belediye haline geldik” diye konuştu.

DİKİLİ’DE PROJE YAĞMURU

Düzenlenen törenle birlikte Dikili Belediyesi’nin filosuna dahil edilen 10 yeni araç hizmete girdi. İlçenin enerji vizyonu açısından büyük önem taşıyan Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi’nin temeli atıldı. 3. etap doğalgaz çalışmalarında gaz akışı başlarken üst kaplama çalışmaları da eş zamanlı olarak tamamlandı. 4.etap doğalgaz çalışmaları ise başlatıldı. Bu etabın da tamamlanmasıyla birlikte ilçede toplam 17 bin hane doğalgaz konforuyla buluşmuş olacak. Ayrıca, Çandarlı merkezinde 8 bin metrekarelik bir alanda hayata geçecek yeni kent meydanının temeli atıldı. Salihler Mahallesi’ndeki ulaşım ve yol düzenleme çalışmaları ise tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.