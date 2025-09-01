DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı istifa etti. Yazılı bir açıklama yapan Sarı, "13 yıldır yürüttüğüm DİSK Ege Bölge Temsilciliği görevimi 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle bırakıyorum. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma emekleriniz için teşekkür eder, mücadele alanlarında tekrar kol kola olacağımızı bilmenizi isterim" dedi.