DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı istifa etti. Yazılı bir açıklama yapan Sarı, "13 yıldır yürüttüğüm DİSK Ege Bölge Temsilciliği görevimi 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle bırakıyorum. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma emekleriniz için teşekkür eder, mücadele alanlarında tekrar kol kola olacağımızı bilmenizi isterim" dedi.
1.09.2025 13:13:00
İZMİR / Cumhuriyet
