Cumhuriyet Gazetesi Logo
DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı istifa etti

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı istifa etti

1.09.2025 13:13:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
Takip Et:
DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı istifa etti

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 13 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı istifa etti. Yazılı bir açıklama yapan Sarı, "13 yıldır yürüttüğüm DİSK Ege Bölge Temsilciliği görevimi 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle bırakıyorum. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma emekleriniz için teşekkür eder, mücadele alanlarında tekrar kol kola olacağımızı bilmenizi isterim" dedi.

İlgili Konular: #DİSK #Memiş Sarı