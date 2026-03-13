Dr. Yüce Ayhan: Alternatif sağlık modeli mümkün

Türkiye’de sağlık sisteminin bugün geldiği noktadan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın birinci derece sorumlu olduğunu açıklayan İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. F. Yüce Ayhan, bu sistemin sağlığı toplumsal bir hizmet veya hak olarak değil, bir finans alanı olarak gördüğünü ve hastayı “müşteri” olarak değerlendirdiğini belirtti. Ayhan, “Mesleğin gerektirdiği yüksek kalifikasyon, zihinsel faaliyet ve karar verme süreci göz ardı edilmeye başlandı. Hekimlerin başarısı artık doğru tanı koyma veya tedavi kalitesiyle değil, poliklinik ve hasta sayısı gibi skora dayalı verilerle ölçülmektedir” dedi.

AİLE HEKİMLERİ YÜK ALTINDA

Kamu hizmetinde uygulanan performans sisteminin hekimler için adeta cezalandırma mantığıyla işlediğini söyleyen Ayhan, “Hekimler, emekliliğe yansımayan, parçalı ve yoksulluk sınırının altında kalan temel maaşlarla çalışmaktadır. Aynı işi yapan hekimler arasında adaletsiz ücret farklılıkları oluşmakta, özel sektörde çalışan hekimler ise sermayenin insafına bırakılmıştır” diye konuştu. Ayhan, aile hekimlerinin hem idari hem de mali baskı altında olduğunu belirterek “Aile hekimleri kamu hizmeti sunmalarına karşın işletme giderleri ve cezalandırma temelli değerlendirmelerle zorlanmaktadır. Sevk zincirinin uygulanmaması hastanelerin yükünü artırmakta ve hekimle hastayı karşı karşıya getirmektedir” dedi.

“GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ”

Sağlıkta şiddetin sadece fiziksel boyutta görülmediğini vurgulayan Ayhan, “Sözel taciz ve hakaret de yaygındır. Bakanlığın attığı adımla r ve hastane girişlerindeki güvenlik önlemleri yetersiz ve göstermelik kalmaktadır. Kalıcı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır” diye konuştu. Ayhan, “Şehir hastaneleri kamu kaynaklarını yutan bir karadeliktir. Kamu üniversite hastaneleri liyakatsiz yönetim, bütçe ve kadro kısıtları nedeniyle iş yapamaz hale gelmiştir. Mevcut sistemle sağlık alanındaki tahribatın düzelmesi mümkün değil. Hem yurttaşların daha iyi sağlık hizmeti alacağı, hekimlerin insanca yaşam koşullarında, adil bir ücret ile çalışacağı hem de skoru değil kaliteyi önceleyeceği başka bir sağlık sistemi mümkündür. Bizler Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak bunun toplum tarafından görülmesi ve talep edilmesi için uğraşıyoruz” diye konuştu.