Dünyanın en büyük motosiklet etkinliklerinden Goldwing Treffen, Çeşme’de

Dünyanın en büyük motosiklet etkinliklerinden biri olan Goldwing Treffen, Alaçatı Turizm Derneği ve Goldwing European Federation iş birliğinde, Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle yapılacak. Dün başlayan ve 14 Eylül’e kadar sürecek etkinlik, aynı zamanda Honda Goldwing modelinin 50. yılına da ev sahipliği yapacak. Avrupa’nın 27 ülkesinden 500 Goldwing ve yaklaşık 1000 kişinin katılımı bekleniyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın Çeşme için çok değerli olduğunu belirterek, “Goldwing Treffen yalnızca motosiklet tutkunlarını değil, aynı zamanda Çeşme’nin zengin kültürünü, doğasını ve misafirperverliğini de dünyaya tanıtma fırsatı sunuyor. Tüm komşularımızı bu büyük buluşmaya katılmaya, Çeşme’nin enerjisini hep birlikte paylaşmaya davet ediyorum” dedi.

ÇEŞME’NİN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

Dört gün sürecek etkinlik boyunca konserler, DJ performansları, ışık sürüşleri, motosiklet tarz yarışmaları ve ülkeler geçişi gibi görsel şölen yaratacak birçok program yer alacak. Bölge turizmine yaklaşık 50 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak organizasyon, Çeşme’nin uluslararası tanıtımına da önemli ölçüde destek olacak. Bu akşam saat 20:30’daki Alaçatı Işık Sürüşü ve 13 Eylül Cumartesi günü saat 14:30’daki Çeşme Cumhuriyet Meydanı Ülkeler Geçişi tüm halkın katılımına açık olacak. Çeşme sokakları yüzlerce Goldwing ile unutulmaz anlara sahne olacak.