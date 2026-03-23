Dünyaya model olacak

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çevresel sürdürülebilirlik ile sosyal kapsayıcılığı birleştiren, Türkiye ve Avrupa'da bir ilk olma özelliği taşıyan "Engelsiz ve Emisyonsuz Gelecek" projesi hayata geçirildi. Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye Belediye Başkanlığı öncülüğünde; üniversite, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı 13 kurumun iş birliğiyle hazırlanan projenin protokolü imzalandı. Türkiye’nin "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefleriyle tam uyumlu olan girişim, dünyaca ünlü "bisiklet şehirleri" Amsterdam ve Kopenhag’daki modellerin ötesine geçerek, ekolojik dönüşümü engelli haklarıyla tek bir sertifikasyon sürecinde birleştiriyor.

"HEM DOĞAYA HEM ESNAFA DESTEK"

Proje kapsamında kurulan kentsel yönetişim modeli, sadece çevreci bir dönüşüm değil, aynı zamanda yerel esnaf için somut bir ekonomik teşvik paketini de beraberinde getiriyor. Programa dahil olan işletmelere; Fethiye Belediyesi tarafından ilan ve reklam vergilerinde indirim, Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (FESMO) tarafından ise muhasebe desteği gibi doğrudan mali avantajlar sağlanacak.

İKİ AŞAMALI DÖNÜŞÜM SÜRECİ

İşletmelerin kademeli olarak dahil olacağı sürecin ilk 8 ayında "Bisiklet Dostu İşletme" kriterleri uygulanacak. Bu aşamada esnaflar, bisikletli misafirlere en az yüzde 10 indirim, ücretsiz su ve teknik destek sunarak çevreci ulaşımı teşvik edecek. Projenin 9. ayından itibaren başlayacak ikinci aşamada ise işletmeler, fiziksel alanlarını tam erişilebilir hale getirerek "Engelli Dostu İşletme" unvanını alacak. Bu süreçte ilgili sivil toplum kuruluşları teknik saha denetimleriyle standartları belirleyecek.

BİLİMSEL TEMEL VE EĞİTİM VİZYONU

Projenin akademik ayağını yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi, modelin bilimsel temellerini kurgulayarak uluslararası literatüre kazandırılmasını sağlayacak. Eş zamanlı olarak Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okullarda sürdürülebilir yaşam ve engelli hakları konularında farkındalık çalışmaları yürütülecek.

YENİ MARKAYI HALK SEÇECEK

Projenin kurumsal kimliği de katılımcı bir yaklaşımla belirleniyor. Ulusal ve Avrupa çapında toplanacak logo tasarımları arasından seçilecek finalistler, Fethiye halkının online oylamasına sunulacak. Böylece kentin yeni "yeşil ve engelsiz" markası, bizzat vatandaşlar tarafından tescillenecek.

İMZA ATAN 13 KURUM VE KURULUŞ

Projeye imza atan kurum ve kuruluşlar şu şekilde; Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediye Başkanlığı, MSKÜ Fethiye İşletme Fakültesi, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, FTSO, Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası, FESMO, Fethiye Sakatlar Derneği, FODER, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Fethiye İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fethiye Kent Konseyi ve Fethiye Belediyesi Su Sporları Spor Kulübü.