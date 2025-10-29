EBSO Başkanı Yorgancılar'dan 10 Kasım tepkisi: Tatil ilan edilemez

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Cumhuriyet’in 102. yılı kapsamında “Cumhuriyet meşalesi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” başlıklık mesaj yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım haftasını ara tatil yapmasını eleştiren Yorgancılar mesajını sosyal medya hesabından da paylaşarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve milletvekillerini etiketledi.

Yorgancılar’ın mesajı şu şekilde:

“Atalarımızın bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; bir milletin küllerinden doğuşunun, kendi kaderine sahip çıkışının ve geleceğe umutla yürüyüşünün simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ekonomik bağımsızlık olmadan gerçek bağımsızlık olmaz.’ felsefesiyle temellerini attığı Cumhuriyet; bilimin, üretimin ve sanayileşmenin üzerine inşa edilmiştir. Bu değerleri çağın gereklerine uygun biçimde geliştirip, ülkemizi daha güçlü, daha rekabetçi bir ekonomiye taşıma sorumluluğu, bir vatan görevi olarak omuzlarımıza yüklenmiştir. Her fabrikada, her atölyede, her girişimci adımda Cumhuriyetin emeği, alın teri ve azmi vardır. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, Cumhuriyetimizin aydınlık ilkelerinden aldığımız güçle; üreten, ihracat yapan, istihdam yaratan bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu emeğin sürdürülebilir bir kalkınmaya dönüşmesi için var gücümüzle mücadele ediyoruz ve bu azmimiz artarak devam edecek. 102 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan Cumhuriyet Meşalesi, bugün de bizlere yol göstermeye, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.”

“10 KASIM HAFTASININ ARA TATİL İLAN EDİLMESİ VİCDANLARDA KABUL GÖRMEZ”

“Cumhuriyete inancımız her gün artarak devam ederken, yakın tarihte icra edeceğimiz 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne değinmeden geçemeyeceğim. Bu yılki eğitim öğretim takviminde 10 Kasım haftasının ara tatil ilan edilmesi, vicdanlarda kabul görmeyen, büyük bir yanlış olmuştur. Aziz milletimiz için 10 Kasım, standartları saptıracak, odak alınarak planların takvimleneceği, tatil ilan edilemeyecek, derin anlamlı ve birleştirici, eşi benzeri olmayan, özel bir tarihtir. Minnet borçlu olduğumuz Cumhuriyet neslinin öncüsü, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87.yıldönümünde de Türk Milleti elbette Atasını anmaya, bağlılığını ifa etmeye ve onu kalplerinde sonsuza dek yaşatmaya devam edecek. Yine sirenler çalacak, yine hayat duracak, yine anmalar yapılacak ve sonsuz kere saygı duruşunda bulunmaya yine ve her daim devam edeceğiz. Minik ve genç kalplerimiz, bu yıl Atasını, okullarında hep beraberce anamayacak oluşunun eksikliğini yaşayacak, unutmayacak. Çünkü 10 Kasım, Türk Milletinin dirilişinin öncüsünü beraberce yeniden anlamak, anmaktır. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü, büyük bir gurur, derin bir minnet ve sarsılmaz bir inançla kutlarken başta Ebedi Başkomutanımız ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklara özgürlüğü, eşitliği ve üretme iradesini kazandıran tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”