Ege, Ata’yı saygı ve özlemle anacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87. yılında tüm ülkede olduğu gibi Ege kentlerinde de çok sayıda etkinlikle anılacak.

İZMİR

İzmir’de tören adresi yine Cumhuriyet Meydanı olacak. Saat 09.00’da kent protokolünün çelenklerinin sunulması ile başlayacak programda saatler 9.05’i gösterdiğinde 2 dakika hayat duracak. Ardından İstiklal Marşı ve Türk Bayrağının göndere çekilecek ve yarıya indirilecek. Saat 09.30’da tören Sabancı Kültür Merkezi’nde sürecek. Anma kapsamda 350 metrelik dev Atatürk posteri ile “Ata’ya Saygı Yürüyüşü” yapılacak. Alsancak Limanı’nda toplanacak ve siyah giyinecek yurttaşlar, 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Yürüyüşün ardından meydanda hazırlanan 1881–193∞ koreografisi yapılacak. Ulu önderi anmalar konser, tiyatro, sergi ve panellerle sürecek ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm Kent Lokantalarında 10 Kasım’da yemek de ücretsiz olacak.

KARŞIYAKA

Karşıyaka Çarşısı’nda saat 08.30 bir araya gelecek olan yurttaşlar saat 09.05’i gösterdiğinde “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak. Tüm ülkede hayatın duracağı anlarda 7’den 77’ye binlerce Karşıyakalı tek yürek olacak; Ulu Önder Atatürk’ü sonsuz saygı, sevgi ve minnetle anacak. Tören, saat 09.30’da Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda devam edecek.

KONAK

10 Kasım’da sabah 9’u 5 geçe, tüm hizmet binalarında, Konak Belediyesi personelinin Saygı Duruşu yapılacak. Aynı gün saat 14.00’te, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde, “Çocuk Olmak Ne Güzel Şey” adlı tiyatral konferans düzenlenecek. Saat 20.00’de ise Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, Konak Belediyesi Türk Halk MüziğiTopluluğu’nun “Sonsuz İz” konseri, Bahar Almaç Şefliğinde yapılacak.

SELÇUK

Sabah Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek resmi törenin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi, saat 20.00’de Selçuk Efes Kent Belleği’nde “Şiirlerde Sen, Şarkılarda Sen” adlı şiir ve müzik dinletisi düzenleyecek.

MUĞLA

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda saat 08:55'te kent protokolünün çelenklerini anıta sunması ile başlayacak resmi tören, 09:05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı okunacak ve bayraklar yarıya indirilecek. Anma programı ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 10:00'da başlayacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, ödül töreni ve Menteşe Türdü 100. Yıl Ortaokulu'nun "Bir Yediveren Gül Atatürk" temalı gösterisi yapılacak. Saat 20.00’de de Yıldız Kenter Sahnesi’nde “Bir Işık Doğar Mustafa Kemal ‘Ata’nın Türküleri Zeybekle Anlatımı” konseri ile anma sonlanacak.

DENİZLİ

Valiliğin önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayacak anam kapsamında saat 09.05 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile sürecek. Ardından saat 9.10’da valilikten Delikliçınar’a kadar “Ata’ya Saygı Yürüyüşü” yapılacak.

MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi de Atatürk’ü anmak, onun ilke ve değerlerini yaşatmak için saat 13.30’da Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde anma programı düzenleyecek. Söz Korosu’nun “Ata’ya Sesleniş” ile başlayacak program, “Minik Yüreklerden Atatürk’e” ile devam edecek ve “Son Balo” vals gösterisi ile noktalanacak.

BALIKESİR

Balıkesir’de, şehrin merkezindeki Atatürk Anıtı’na protokolün çelenk sunumu sonrası saat 9’u 5 geçe 2 dakikalık saygı duruşunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Büyükşehir Ulu Önderi özel konserle anacak. Balıkesirli Arp Sanatçımız Çağatay Akyol ve uluslararası düzeyde ülkemizi temsil eden ney sanatçımız Bilgin Canaz’dan oluşan ““Arpın Nefesi” saat 19.38’de AVLU Fatih Salonu’nda sahne alacak. Atatürk’ü Anma Etkinlikleri için özel hazırladıkları repertuvarlarda vokal olarak Sonat Bağcan eşlik edecek.

ANTALYA

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayacak Atatürk’ü anma programı 9’u 5 geçe Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Bayrağın göndere çekilmesi ve Bayrağın yarıya indirilmesi ile resmi tören sona erecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi de saat 20.00’de, Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde “10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri” ile Ulu Önderi sevdiği ezgilerle anacak. Gecede, Türk sanat mûsikîsinin yaşayan efsanelerinden Münip Utandı sahne alacak.