Ege’de 375 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2025 yılı iş cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde en az 2015 işçi çalışırken yaşamını yitirirken Ege Bölgesi iş cinayetlerinin yoğunlaştığı bölgeler arasında yer aldı. İzmir, 75 işçi ölümüyle Türkiye genelinde en çok iş cinayetinin yaşandığı ikinci il oldu.

Ege Bölgesi’nde toplamı: 375 işçi öldü. 2025 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımında inşaat sektörü ilk sırada yer alırken, tarım ve taşımacılık onu izledi; ticaret-büro, belediye, metal, konaklama, madencilik, enerji, petro-kimya, gıdaşeker, savunma, tekstil, çimentotoprak, sağlık ve gemi işkollarında da çok sayıda ölüm meydana geldi. Özellikle inşaat, tarım ve taşımacılık sektörlerinde güvencesiz çalışma, uzun ve yoğun mesai saatleri, sigortasız istihdam ve kuralsızlıkların yaygın olduğu vurgulandı. Ege Bölgesi’nde 2025 yılında İzmir’de 75, Manisa’da 71, Muğla’da 47, Denizli’de 46, Aydın’da 35, Balıkesir’de 31, Çanakkale’de 24, Kütahya’da 19, Uşak’ta 14 ve Afyonkarahisar’da 13 işçi hayatını kaybetti. 2025 yılında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin yalnızca 50’sinin sendikalı olduğu belirtildi.