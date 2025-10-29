Ege’de bayram coşkusu

İZMİR

İzmir'deki kutlama programı Valilik'teki tebrik töreniyle başladı. Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Elban, Özsert ile Tugay, vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu. Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi. Kutlamaları kente yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Körfezi’nde 102. Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı düzenledi.

KARŞIYAKA

Karşıyaka’da Cumhuriyet’in 102’nci yılı, 7’den 77’ye tüm yurttaşların katıldığı etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Karşıyaka Belediyesi’nin hazırladığı Cumhuriyet Bayramı programı, Demirköprü ve Alaybey mahallelerinde düzenlenen etkinliklerle başladı. Çocuklara yönelik aktiviteler ve Karşıyaka Belediye Bandosu’nun mini konserleri büyük ilgi gördü. Belediye bünyesindeki anaokullarında da öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Cumhuriyet temalı gösteriler sundu. Her yaştan yurttaşın katıldığı etkinlikler dans ve müzik dolu geçerken Hanri Benazus Özel Koleksiyonu ile Ufuk Sanat ve Kültür Derneği miniklerinin “Cumhuriyet’in Renkleri” isimli resim sergisi de açıldı. Karşıyaka Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının Hükümet Konağı önünde düzenlediği törende ise Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törende, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı.

BUCA

Bayramı 28 Ekim akşamı kutlayarak başlayan Buca’da binlerce yurttaş ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. Yaşlısından gencine, yediden yetmişe tüm Bucalılar, ellerinde meşalelerle hep bir ağızdan marşlar söyleyerek Işılay Saygın Meydanı'na geldi. Meydanı dolduran kalabalık, Ege'nin kahramanlık ve cesaretini simgeleyen “Cumhuriyet’in 102. Yılına Özel Zeybek Gösterisi” ile adeta büyülendi.

BAYRAKLI

Bayraklı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 28 Ekim’de kortej yürüyüşü ve konser programıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Özkanlar Migros önünden bando eşliğinde Şehit Hakan Ünal Parkı’na yürüyen binlerce yurttaşlar; ellerindeki meşalelerle, Atatürk ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. İlçe sakinleri, evlerinin balkonlarından coşkulu korteje alkışlarla destek verdi. Sevgi Yolu’ndaki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle devam eden kutlamalar zeybek ve yerel sanatçıların konserleriyle doruğa ulaştı.

NARLIDERE

Narlıdere de Cumhuriyetimizin 102’nci yılını 28 Ekim’de coşkulu bir kalabalıkla Fener Alayı ile kutladı. Yoğun bir kalabalıkla Belediye Binası önünden başlayan yürüyüşte yurttaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posteri ile Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Bando eşliğinde, ellerinde meşalelerle Cumhuriyet coşkusu yaşayan coşkulu kalabalığa, birçok vatandaş da ellerinde bayraklarla evlerinin balkonlarından eşlik etti.

BORNOVA

Bornova Belediyesi, Cumhuriyetin 102. yılını 28 Ekim’de kortej yürüyüşü ve “Bi Hayat Fest” etkinliği kapsamında düzenlenen Sevcan Orhan konseriyle büyük coşku içinde kutladı. Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan kortejde Bornovalılar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüdü. Yurttaşlar evlerinin balkonlarından korteje bayraklarla eşlik ederken, cadde üzerindeki kafeteryalarda oturanlar da coşkuya alkışlarla katıldı. Büyükpark Meydanı’nda noktalanan kortej sonrası sahneye çıkan Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan türküleriyle unutulmaz bir gece yaşattı.

MUĞLA

Muğla'da Vali İdris Akbıyık'ın, Valilik makamında tebrikleri kabulüyle başlayan program Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende, Vali Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Resmi tören halk oyunları ekibi ve sporcuların gösterilerini sunduğu program, geçit töreniyle sona ererken Marmaris, Bodrum, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri ile Sahil Güvenlik botları vatandaşlarca gezildi.

MARMARİS

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Marmaris ilçesinde resmi tören düzenlendi. Marmaris Kaymakamlığında gerçekleştirilen tebrikat töreninin ardından kutlamalar, ilçe şehir stadyumunda coşkuyla devam etti. Programda şiirler okundu, modern ve folklorik dans gösterileri sahnelendi, okullar ve kurumlar geçit töreni yaptı. Cumhuriyet’in 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir, resim, kompozisyon yarışmaları ile Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere ödül ve madalyalarını takdim etti.

Öğrencilerin halk oyunları ve zeybek gösterisi ile süren kutlamalar, ilçedeki okullar, resmi kurumlar, spor kulüpleri, dernekler ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Askeri Bandosu eşliğinde yapılan geçit töreniyle sona erdi.

FETHİYE

Fethiye Şehir Stadı'nda düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran Fethiyeliler, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Tören, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ve beraberindeki protokolün halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program kapsamında öğrenciler, günün anlam ve önemine dair şiirler seslendirdi. Türk Hava Kurumu'nun paramotor gösterileri büyük alkış topladı. Ayrıca Ukrayna, Moldova ve KKTC’den gelen halk oyunları ekipleri de sahne alarak renkli gösteriler sundular. Resmi geçit töreninde Fethiye'deki okullar, öğretmenler ve öğrenciler geçişlerini gerçekleştirirken, Moldova ve Ukrayna ekipleri de geçit törenine katılarak bayram coşkusuna ortak oldu.

MANİSA

Manisa'da da kutlamalar, Vali Vahdettin Özkan ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı. Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi. Vali Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların bayramını kutladı. Komandoların tüfekli gösteri yaptığı resmi tören, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, şiirler okunmasıyla sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Kent Parkı’nda düzenlediği Cumhuriyet Çocuk Şenliği’nde bayram coşkusu sürerken büyükşehir binasının yanında Kurtuluş Müzesi’nin de açılışı yapıldı.

KULA

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı Kula'da da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Resmi törenin ardında 4 Eylül Şehitleri İlçe Stadyumu'nda devam eden kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Öğrencilerin şiirleri ve halk oyunu gösterileri ile devam eden programda koreografiler alkış aldı.

DENİZLİ

Denizli'de Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü töreni, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yurttaşların bayramını kutladı. Törende, Akköy Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı komandolar ve halk oyunu ekipleri gösteri sundu.

AYDIN

Aydın'da İstasyon Meydanı'ndaki programda, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu askeri araç üzerinden vatandaşları selamladı.

Vali Canbolat, günün önemine ilişkin yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi. Halk oyunları gösterisinin ardından Jandarma Filo Komutanlığına ait helikopterler ile muharip uçakların geçişi yapıldı.

KUŞADASI

Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yılı, Kuşadası’nda gurur, sevinç ve milli birlik duygularının doruğa ulaştığı görkemli bir törenle kutlandı. Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenin ardından öğrencileri tarafından hazırlanan piyano dinletisi ve koro performansı izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Etkinlik, Emekli Bekçi Ahmet Cengiz’in “Akdeniz’e Doğru” adlı şiirle devam ederken öğrencilerin seslendirdikleri türkülerle alandaki coşkuyu daha da artırdı. Öğrencilerin hazırladığı “Cumhuriyet Masalı” adlı oratoryo, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

DİDİM

Cumhuriyetimizin 102. yılı, Didim’de büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Didim Kaymakamlığı’nda yapılan tebriklerin kabulü ile başlayan kutlamalar Didim Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen resmî tören ile devam etti. Yoğun halk katılımıyla yapılan kutlamalarda ilçe protokolü halkı selamlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile alan, duygu ve gurur dolu anlara sahne oldu.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler ve gösteriler sunuldu. Programda Cumhuriyet’in 102. yılına özel hazırlanan 102 kişilik zeybek gösterisi yapıldı.

BALIKESİR

Balıkesir'deki törenler Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Kuva-yi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın askeri araçla vatandaşları selamladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin günün önemine dair şiir okumaları, halk oyunları, zeybek ekibi gösterileri ve geçit töreniyle son buldu.

ANTALYA

Antalya'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukçu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaş katıldı. Törende, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu. Etkinlik, okul, dernek, üniversite, çeşitli kulüp, jandarma ve polis ekiplerinin geçişiyle sona erdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis helikopterleri tören sırasında uçuş yaparak Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

UŞAK

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Naci Aktaş, tebrikleri kabul etti. Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, protokol yurttaşların bayramını kutladı. Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da gösteri yaptığı programda şiirler okudun ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.

BURDUR

Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın, Valilik makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Vali Bilgihan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Metin Çelebi ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutlamasıyla süren törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiir okunması, halk oyunları, sporcuların gösterileri ve geçit töreniyle son buldu.

ISPARTA

Isparta'da da Vali Abdullah Erin, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Vali Erin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Kutlama programı, tören geçidiyle sonra erdi.

KÜTAHYA

Kütahya'da Dumlupınar Spor Salonu'ndaki törenlerde protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşların bayramı kutladı. Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince madalya ve hediye takdim edildi. Program, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile Kütahya Hava Tugayı Bandosu'nun konseriyle sona erdi.

ÇANAKKALE

Çanakkale Kordon Boyu'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Tören, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Biçen'in askerler ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı askerler gösteri düzenledi. Tören, halk oyunları gösterisi ve kortej geçişinin yapılmasıyla sona erdi. Çanakkale Boğazı'nda ise Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı gemiler su gösterisi yaptı.