Ege’de bir ayda 25 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin yayımladığı Eylül 2025 İş Cinayetleri Raporu’na göre; Türkiye genelinde en az 206 işçi iş yerinde yaşamını yitirdi. Verilere göre; iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı üçüncü bölge olan Ege’de İzmir’de 8, Denizli’de 6, Manisa’da 5, Afyonkarahisar’da 3, Muğla’da 2 ve Uşak’ta 1 işçi hayatını kaybetti.

Uzmanlar, sanayi, inşaat ve taşımacılık sektörlerinin yoğun olduğu Ege’de denetim eksikliğinin, güvencesiz çalışma koşullarının ve taşeron sisteminin ölümleri artırdığını vurguladı.

Rapor, Ege’deki iş cinayetlerinin en yaygın nedenlerinin yüksekten düşme, trafik/servis kazası ve ezilme/göçük olduğunu ortaya koyarken İzmir ve Manisa’daki sanayi bölgelerinde işçilerin yoğun çalışma temposu ve yüksek sıcaklık nedeniyle kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği de tespit edildi.