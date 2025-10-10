Ege’de CHP’nin il kongreleri maratonu başlıyor

CHP’nin Ege Bölgesi’nde il kongreleri takvimi netleşti. Parti örgütleri, 39. olağan il kongreleri kapsamında yeni dönem il başkanlarını ve yönetimlerini belirlemek üzere ekim ayı boyunca sandık başına gidecek. CHP Denizli, olağan il kongresini 12 Ekim’de DBB Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapacağını duyurdu. CHP İzmir İl Başkanlığı da kongresini 17 Ekim saat 17.00’de Celal Atik Spor Salonu’nda yapacak. CHP Antalya İl Başkanlığı, kongrenin 18 Ekim saat 10.00’da Konyaaltı Belediyesi Nâzım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacağını bildirdi.

CHP Çanakkale ise kongreyi 18 Ekim saat 11.00’de Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetimler Binası Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda yapacak. CHP Uşak İl Kongresi de 18 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. CHP Kütahya il kongresi de 18 Ekim Hazer Dinari Kültür Sarayı saat 10.00’da yapılacak. CHP Aydın il kongresi 19 Ekim Pazar günü Aymira Otelde yapılacak. CHP Balıkesir İl Başkanlığı ise kongrenin 19 Ekim saat 12.00’de Gala Yaşam Merkezi’nde düzenleneğini duyurdu. CHP Manisa İl Başkanlığı da 19 Ekim’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenleyecek. CHP Muğla ise 19 Ekim Pazar günü saat 12.00’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yeni başkanını seçecek.