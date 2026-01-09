Cumhuriyet Gazetesi Logo
İrfan Can Kahveci sonrası Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

9.01.2026 09:18:00
Cumhuriyet Spor
İrfan Can Kahveci ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın da Samsunspor ile anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de kış transfer döneminin ikinci vedası yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından tecrübeli isim de Samsunspor'un yolunu tuttu.

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'a satın alma opsiyonuyla kiralandı. TRT Spor'a göre Karadeniz ekibi, sezon sonunda Eğribayat'ın opsiyonunu kullanması halinde sarı-lacivertlilere 1.2 milyon Euro ödeyecek.

Fenerbahçe, 2023-24 sezonu başında bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat için Göztepe'ye 1.2 milyon Euro ödemişti.

