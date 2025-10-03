Ege’de faylar harekete geçti

Balıkesir’den sonra Kütahya’da yaşanan son depremlerin ardından artçılar artarak sürüyor. Cumhuriyet’e konuşan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Bölgesi’nin kuzeyden Kuzey Anadolu Fayı, güneyden Helenik-Ege dalma-batma zonu arasında yer aldığını ve 200’ün üzerinde diri faya sahip olduğunu belirtti. Sözbilir, “Son 100 yılda Torbalı-İzmir, Manisa-Alaşehir, Kütahya-Gediz, Dinar Afyonkarahisar, Sisam-İzmir ve Sındırgı Kütahya depremlerinde ciddi can ve mal kayıpları yaşandı. Her fayın deprem üretme aralığı farklıdır ve 10 milyon yıl öncesinde aktif olmayan faylar bile yeniden aktif olabilir. Bunların önemli bir kısmı, bizim jeolojik anlamda ölü fay dediğimiz faylar. Bu son yaşanan depremlerle birlikte, bu ölü faylar aktif oldu. Onlar da şu an deprem üretiyorlar” şeklinde konuştu.

“DEPREM FIRTINASI SÜRECEK”

Ege Bölgesi’nde artçı deprem aktivitesinin en büyük özelliği, farklı alanlarda değişkenlik sunmakla birlikte ana şoktan sonra benzer büyüklükte ve birbirini izleyen çok sayıda deprem fırtınası şeklinde gelişmesi olduğunu vurgulayan Sözbilir, “Bu durum hem bölgedeki fayların konrolünde gelişen jeotermal alanların varlığı ve hem de bölgedeki fayların yakın etkileşimde olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Sındırgı ve Simav depremlerinden sonraki artçı deprem aktivitesi birbirini izleyen deprem fırtınaları şeklinde gelişimini sürdürmektedir. Vatandaşlarımız bu süre içinde hasarlı binalarını ilgili kişilere göstermeli ve onlardan gelecek yanıtlara göre hareket etmelidir” diye konuştu. Türkiye’nin yedi bölgesinde Deprem Araştırma Enstitüleri kurulmasının şart olduğunu vurgulayan Sözbilir, bu enstitülerin, deprem tehlike kaynaklarını analiz etmede ve risk azaltma çalışmalarını planlı bir şekilde yürütmede kritik rol oynayacağını söyledi. İl düzeyinde hazırlanan afet risk azaltma raporlarının ancak uzman kişiler tarafından uygulanabileceğini ifade etti.