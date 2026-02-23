Ege Kent Konseyleri Birliği: Eğitimde laiklik ve bilimsellik vazgeçilmezdir

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Maarif’in Kalbinde Ramazan” başlıklı genelgesi ile okullarda etkinlik düzenlenmesine tepkiler sürüyor. Ege Kent Konseyleri Birliği de Başkan Hamit Mumcu imzalı “Eğitimde Laiklik ve Bilimsellik Vazgeçilmezdir” başlığıyla yazılı bir açıklama yayımlandı. Etkinliklerin Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çeken Hamit Mumcu, “Millî Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayına ilişkin yayımladığı ‘Ramazan Etkinlikleri’ genelgesi; Anayasa’nın laiklik, eşitlik ve kamusallık ilkelerine aykırı biçimde, eğitimin niteliğine ve içeriğine doğrudan müdahale etmektedir. Bu düzenleme, kamusal eğitimi tek dinli ve dinci bir anlayış doğrultusunda biçimlendirme isteğinin yansımasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri Anayasa ile açıkça tanımlanmıştır. Devlet herhangi bir dini ya da inancı öne çıkaramaz; eğitim kurumları siyasal ve ideolojik projelerin uygulama alanı haline getirilemez. Okullar; farklı inançlara sahip ya da herhangi bir inanca bağlı olmayan öğrencilerin ortak kamusal alanıdır” diye konuştu.

“BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE DE AYKIRI”

Laiklik ilkesinin yalnızca din ve devlet işlerinin ayrılığı olmadığını hatırlatan Mumcu, “Aynı zamanda kamusal hizmetlerin ve eğitimin bilimsel, evrensel ve tarafsız ilkeler doğrultusunda yürütülmesini; her bireyin inancını ya da inançsızlığını özgürce yaşayabilmesini güvence altına alır. Eğitim hizmeti de bu anayasal çerçevede tarafsız ve eşitlikçi biçimde sunulmak zorundadır. Türkiye’nin tarafı olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun üstün yararını, onların bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişimlerinin korunmasını güvence altına alır. Çocukların herhangi bir ideolojik ya da dinî projenin parçası haline getirilmesi bu ilkenin açık ihlalidir” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞINI ZEDELER”

Bu tarz uygulamaların toplumsal barışı bozacağına dikkat çeken Hamit Mumcu, “Oruç tutan–tutmayan ayrımı yaratabilecek uygulamalar, yemek saatlerinin işlevsizleştirilmesi ve dinî içerikli yönlendirmeler pedagojik temelden yoksundur. Eğitim politikaları inanç temelli değil; bilimsel, akademik ve pedagojik ölçütlere dayalı olarak oluşturulmalıdır. Kamusal eğitim sisteminin ideolojik ya da dinsel yönlendirmelere açık hale gelmesi; toplumsal barışı, eşit yurttaşlık ilkesini ve demokratik hukuk devleti anlayışını zedeler” diye konuştu.

“EĞİTİMİN LAİK, BİLİMSEL VE ÇAĞDAŞ NİTELİKTE OLMASINI İSTİYORUZ”

Eğitim sisteminin birleştiren bir zemine dönüşmesi gerektiğini aktaran Mumcu, “Ege Kent Konseyleri Birliği olarak; eğitimin laik, bilimsel ve çağdaş nitelikte olmasını, karar alma süreçlerinde şeffaflık ve katılımcılığın sağlanmasını, eğitim politikalarının pedagojik ve akademik ölçütler doğrultusunda düzenlenmesini istiyoruz. Tek tip insan yetiştirmeyi hedefleyenlerin ülkeyi daha derin bir çıkmaza sürükleyeceği, fayda yerine zarar üreteceği açıktır. Çocuklarımızın geleceği hiçbir ideolojik tartışmanın konusu yapılamaz. Eğitim sistemi; toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir zemine acilen dönüştürülmelidir” dedi.