Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Akbelen’den Türkiye’ye çağrı!

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamulaştırmalara karşı Milas’ta yaptığı “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitingdeki izlenimlerini ve yansımalarını anlattı.

AKP iktidarı İstanbul Boğazı’ndaki iki köprünün yanı sıra İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyolların da içinde olduğu 9 otoyolu özelleştirme planları üzerine konuşan Örs, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100. yılı ve İzmir İktisat Kongresi’nin 103. yılı hakkında konuştu.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.