Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: İzmir’de tarihi miting! Flaş araştırma verileri: Gençler ne istiyor?

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, CHP'nin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda tarihi 19 Mayıs mitingindeki izlenimlerini anlattı.

Ekrem İmamoğlu eylemlerde tutuklanan öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayamadığını belirten Örs, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV) ve Muğla Planlama Ajansı’nın yaptığı gençlik araştırmalarını değerlendirdi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.