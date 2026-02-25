Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Kadersiz kent Soma’da işçiler grevde!

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Soma Termik Santral’in faaliyetlerini durdurarak işçileri ücretsiz izne çıkarması üzerine başlayan eylemleri ve yansımalarını anlattı.

Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde tarım ve orman arazilerinin altın madenleri için ruhsatlandırılması üzerine bölgenin tarımsal ve ekosistemdeki önemine değinen Örs, Vergi Haftası kapsamında meslek odalarının “Vergide Adalet” çağrısını dile getirdi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.