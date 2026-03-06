Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Küçük Menderes’ten yükselen ses! “Direncez gari”

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Küçük Menderes Havzası’nda altın madeni içi yapılan ihale sürecini ve madene karşı birleşen yöre halkının toplantısını değerlendirdi.
Örs, Soma Termik Santrali’nde işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasına karşı yöre halkının ve esnafın da meydana inmesi hakkında ve Kınık’taki madencilerin direnişi hakkında konuştu.
Mehmet Şakir Örs, öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur Çelik öğretmeni sonrası eğitimcilerin tepkilerini değerlendirdi.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.