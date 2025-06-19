Eğitim-İş’ten yıl sonu raporu : Tekinsiz eğitim, tekinsiz gelecek

Eğitim İş İzmir şubeleri üyeleri tek sıra halinde Karşıyaka İZBAN'dan iskeleye yürüdü. Açıklamayı Eğitim-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü okudu. Açıklamasında eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çeken Düdü, "2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi ama arkasında yalnızca kapanmış bir takvim değil, çözülmemiş sorunlar, derinleşmiş eşitsizlikler ve görmezden gelinen adaletsizlikler bıraktı" dedi. Açıklama sırasında sık sık "Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa", "Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz", "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları atıldı.

Ayrıca hazırladıkları serginin bu karanlık tabloya dikkat çekmek amacıyla oluşturulduğunu belirten Düdü, “Adını da buradan aldı: Tekinsiz Eğitim, Tekinsiz Gelecek. ‘Tekinsiz’ kelimesi güvensiz, huzursuzluk veren, karanlık bir tehdit taşıyan anlamına gelir. Ne yazık ki eğitim sistemimiz bu kavramla tanımlanabilecek bir hale geldi” diye konuştu.

“BU SİSTEMİN ESER SAHİBİ YUSUF TEKİN’DİR”

Eğitim-İş adına konuşan Düdü, yaşanan sorunların sorumlusu olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i işaret etti. "Bu sistem sizin bakanlığınızda, AKP’nin 23 yıllık karanlık mirasıyla şekillendi" diyen Düdü, her fotoğraf karesinin bir dönemin utanç vesikası olduğunu ifade etti.

“OKULLARDA SABUN YOKTU, ÇOCUKLAR TEHLİKEYE ATILDI”

Temizlik ve güvenlik eksikliğine vurgu yapan Düdü, “Velilerin kendi çocuklarının tuvaletlerini temizlediği bir eğitim yılı geçirdik. Kadrolu hizmetli atamadınız, geçici çözümlerle okulları kaderine terk ettiniz. Bayraklı’da bir ilkokulda 8 yaşındaki bir çocuğun tacize uğraması, bu ihmal zincirinin en acı halkasıydı” dedi.

“1,5 MİLYON ÇOCUK EĞİTİM DIŞINA İTİLDİ”

Eğitim sisteminde derinleşen eşitsizliklere dikkat çeken Barış Düdü, “Yaklaşık 1,5 milyon çocuk örgün eğitimin dışında kaldı. Ya tarlaya, ya sanayiye, ya da tarikatların kucağına itildi” sözleriyle tabloyu özetledi. TÜİK verilerini hatırlatan Düdü, kayıtlı çocuk işçi sayısının 869 bine ulaştığını, 16-17 yaşlarındaki 9354 kız çocuğunun evlendirildiğini söyledi.

“İKİLİ EĞİTİMİ BİTİRECEĞİZ DEDİNİZ AMA YAYGINLAŞTIRDINIZ”

Derslik açığına ve taşımalı eğitimin yarattığı sorunlara da değinen Düdü, “Yıllardır ‘ikili eğitimi bitireceğiz’ dediniz, ama bitirmediniz. Aksine yaygınlaştırdınız. 1 milyondan fazla öğrenci taşımalı eğitim kapsamında okula gitmek zorunda kaldı” diye konuştu.

“ÇOCUKLARA BİR ÖĞÜN YEMEĞİ ÇOK GÖRDÜNÜZ”

Açlıkla mücadele eden çocuklara dair verileri de paylaşan Düdü, “OECD verilerine göre her dört çocuktan biri okula aç gidiyor. Ancak siz bu çocuklara bir öğün yemek bile çok gördünüz. Yerel yönetimlerin destek çabalarını da engellediniz” dedi.

Kamusal eğitimin sistematik şekilde zayıflatıldığını belirten Düdü, “Parası olan çocuğunu özel okula gönderdi, parası olmayan tarikatlara mahkûm oldu. 2012 yılında 4.664 olan özel okul sayısı bugün 14.352’ye ulaştı” ifadelerini kullandı.

“MESEM’LERDE 14 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ”

MESEM’lerde çocukların sömürüldüğünü söyleyen Düdü, “Devlet eliyle modern kölelik sistemine dönüştürülen bu yapı yüzünden 14 çocuk hayatını kaybetti. Yüzlercesi de yaralandı” diye konuştu. ÇEDES ve benzeri projelerle okullarda laiklik ilkesinin ihlal edildiğini savunan Düdü, “Çocuklara cami temizlettiniz, önlerine mezar koydunuz, ellerine bıçak verdiniz. Bu pedagojik değil ideolojik bir cinayettir” dedi. Yeni müfredatın bilimden ve pedagojiden uzak olduğunu dile getiren Düdü, “Atatürk’ün adını sildiniz, bilimi dışladınız. Artık bilgi değil itaat öğretiliyor” dedi.

“EĞİTİME DEĞİL, YALANA BÜTÇE AYRILDI”

Barış Düdü, “Öğrenci başına en az harcama yapan ülke Türkiye. Maarif Vakfı’na bütçeyi 600 kat artırdınız, ama okullar dökülüyor. Sabun bile yok. Kaloriferler yanmıyor. Öğretmenler geçinemiyor. Bu mudur eğitime ayrılan rekor bütçe?” diyerek tepki gösterdi. Açlık sınırında çalışan öğretmenlerin durumuna da dikkat çeken Düdü, “Öğretmen maaşları 20 yılda 20 gram altından 7 gram altına düştü. 2025’te bir öğretmen maaşıyla 3631 ekmek alınabiliyor. 2014’te bu sayı 5370’ti” diye konuştu. Proje okullarında yaşanan keyfi görevlendirmeleri de gündeme getiren Düdü, “Öğretmenleri gerekçesizce sürgün ettiniz. Siyasi referansla atamalar yapıldı. Eğitim fakülteleri devre dışı bırakıldı. Sadakat liyakatin önüne geçti” dedi.

“DEPREM BÖLGESİNDE KONTEYNER GERÇEĞİ SÜRÜYOR”

6 Şubat depreminin ardından geçen sürede deprem bölgesindeki eğitim koşullarının iyileştirilmediğini belirten Düdü, “Çocuklar hala konteynerlerde, birleşik sınıflarda eğitim görüyor. ‘Hayat normale döndü’ yalanına bu çocuklar cevap veriyor” diye konuştu.

Bakanlığın “3+1”, “2+2” gibi modellerle 12 yıllık zorunlu eğitimi hedef aldığını belirten Düdü, “Bu anlayış, özellikle kız çocuklarını eğitimden koparacak, yoksul çocukları da ucuz iş gücüne dönüştürecektir. Biz buna karşı çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

“BU ENKAZIN HESABINI TUTUYORUZ”

Açıklamanın sonunda, “Bu tablo sizin eseriniz olabilir. Ama bu ülkenin geleceği size bırakılmayacak” ifadelerini kullanan Düdü, laik, bilimsel ve kamusal eğitim için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı./İZMİR