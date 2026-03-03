Eğitimcilerden okulda şiddet tepkisi

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik'in yaşamını yitirmesi, iki öğretmen ve bir öğrencinin yaralanmasının ardından eğitimciler 1 gün iş bırakarak eylem yaptı. Eğitim Sen’in çağrısıyla Konak YKM önünde bir araya gelen eğitimciler okullarda artan şiddete dikkat çekti ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı önlem almaya çağırdı. Hürriyetçi Eğitim Sen'in de destek verdiği eylemde İzmir il Millî Eğitim önüne yürüyen eğitimciler sık sık “Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa”, “Susma haykır, şiddete hayır”, “Susma haykır, okulda şiddet var” ve “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganları attı. Eğitimciler, yakalarına siyah çelenk fotoğrafı takarak saldırıda yaşamını yitiren öğretmeni andı.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Hamdi Çalık,“Yalnızca aramızdan koparılan arkadaşımız için değil, yıllardır göz ardı edilen itibarımız ve can güvenliğimiz için toplandık” dedi. Yaralanan öğretmen ve öğrenciye acil şifalar dileyen Çalık, “Bu saldırı münferit değildir. Okullarda artan şiddet vakaları uzun süredir ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekli önlemleri almadığını savunan Çalık, “Yaptığımız uyarıları dikkate almayarak kalıcı ve önleyici politikalar hayata geçirmeyen Milli Eğitim Bakanlığı bu olayın birinci derecede sorumlusudur” diye konuştu.

“GÜVENLİK MEKANİZMALARI YETERSİZ”

Bir okulda kesici aletle saldırı gerçekleştirilebilmesinin güvenlik zafiyetini ortaya koyduğunu belirten Çalık, “Okullarda şiddeti önleyici destek mekanizmaları ciddi biçimde gözden geçirilmelidir” dedi.

Şiddetin yalnızca bireysel öfkeyle açıklanamayacağını vurgulayan Çalık, medyada ve siyasette kullanılan sert ve kutuplaştırıcı dilin eğitim emekçilerini hedef haline getirdiğini söyledi. “Öğretmenlik mesleğinin sistemli biçimde suçlanması ve sorumluluğun sürekli öğretmene yüklenmesi öğretmenleri hedef haline getirmektedir” diyen Çalık, pedagojik temelden yoksun uygulamaların da okulları güvenli öğrenme ortamı olmaktan uzaklaştırdığını ifade etti.

“BÜTÜNLÜKLÜ POLİTİKA HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Ekonomik kriz ve yoksulluğun gençler üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Çalık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çalık, taleplerini şöyle sıraladı: Okul güvenliği konusunda bütünlüklü, bilimsel ve katılımcı bir politika derhal hayata geçirilmeli. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri güçlendirilmeli, her okulda yeterli sayıda uzman personel görevlendirilmeli. Risk altındaki öğrenciler için erken müdahale ve destek programları uygulanmalı. Okullarda şiddeti önlemeye dönük bağlayıcı bir eylem planı hazırlanmalı. Eğitim emekçilerinin mesleki itibarını koruyacak açık ve net bir tutum alınmalı. Açıklamada, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve ihmali bulunanların tespit edilerek hesap vermesi gerektiği de vurgulandı.