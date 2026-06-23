Ekonomik krize karşı 25 liralık sofra

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları'nın yedinci şubesi, Konak Levent Mahallesi'nde kapılarını açtı. Kent Lokantaları’nda dört çeşit yemekten oluşan menü 50 lira iken, Konak'ın Toros bölgesinde yer alan lokantada, Yamanlar şubesinde olduğu gibi menüler 25 liradan satışa sunuldu.

AMAÇ, HERKESE ULAŞMAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza Turizm AŞ İşletmeler Müdürlüğü’nde görev yapan Pınar Salman, Kent Lokantaları'nın her geçen gün daha fazla İzmirliye ulaştığını belirterek, “Amacımız bütün İzmirlilere ulaşmaktı ve bu hedef doğrultusunda hizmet ağımızı genişletiyoruz. Bugün Konak Levent Mahallesi’nde yedinci şubemizi açtık. Burada da Yamanlar şubemizde olduğu gibi dört çeşit yemeği 25 liradan sunacağız. Vatandaşlarımız lokantalarımızdan çok memnun. Yeni şubelerimizi belirlerken ihtiyaç duyulan bölgeleri tercih ediyor, aynı zamanda o bölgede benzer işletmelerin bulunmamasına ve esnafın olumsuz etkilenmemesine özen gösteriyoruz. Özel günlerde ve bayramlarda ücretsiz yemek hizmeti de veriyoruz. Askıda Yemek uygulamamızla ise dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu proje, Başkanımızın seçim vaatlerinden biriydi. Göreve geldiği günden bu yana şube sayımızı hızla artırdık ve bugün yedinci şubemizi hizmete açtık. Konak Levent Mahallesi’ndeki lokantamız günlük 300 kişilik yemek kapasitesine sahip olacak” dedi.

“ÇOK MÜKEMMEL BİRİSİ”

Kent Lokantası’na gelen İzmirliler, projenin kente yayılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çakmak satarak ailesini geçindirdiğini belirten Hamdi Direkler, “Belediyemiz güzel bir hizmet yapmış. Bizim gibi insanlar için olağanüstü bir şey. Teşekkür ediyoruz, var olsunlar. Böyle hizmetlere saygı duyulur, başka bir şey söylenmez. Ben memnunum. Halkın durumu ortada, insanlar çok zor geçiniyor. Bunun Allah katında da büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum” dedi. İzmirli Aysun Tamgöz ise uygun fiyatlara dikkat çekerek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Başkanımı da destekliyorum. Kendisi benim için çok mükemmel birisi” ifadelerini kullandı.

Fatma Mutlu da, “Fiyatları çok uygun. Burada kimsesiz, gariban insanlar var, onlar için çok iyi olacak. Çok güzel bir hizmet. Dört çeşit yemek 25 lira, çok sevindik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Mutluyuz” diye konuştu.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE YEMEK SUNULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza Gıda Turizm AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantaları, hafta içi her gün saat 11.30'dan itibaren dar gelirli yurttaşlara ekonomik, sağlıklı ve lezzetli yemek imkânı sağlıyor. Yemekler merkez mutfakta hazırlanırken, tüm üretim süreçleri gıda mühendislerinin kontrol ve denetiminden geçiriliyor. Hâlihazırda Konak-Kemeraltı, Karabağlar, Çiğli, Bayraklı Yamanlar, Menemen ve Aliağa'da hizmet veren Kent Lokantaları'nda bugüne kadar 1 milyon porsiyonun üzerinde yemek satışı gerçekleştirildi. Ayrıca "Askıda Yemek" uygulamasıyla dayanışma kültürü de güçlendiriliyor.

Kent Lokantaları'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Bademli'de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ile Çiğli Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen Halk Ekmek de vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

KENT LOKANTALARI AÇIK ADRESLERİ

Konak-Kemeraltı Balıkçılar Çarşısı: Konak Mahallesi 874 Sokak No:1 İç Kapı No:11

Karabağlar: Bahar Mahallesi 2904 Sokak Yelyaran No:3

Çiğli: Maltepe Mahallesi Cemil Meriç Caddesi No: 9A

Menemen: Mermerli Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:30A

Aliağa: Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi No:54C

Bayraklı: Yamanlar Mahallesi 7334 sokak No:6E

Konak-Toros: Levent Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi No: 66/A