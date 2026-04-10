Elektrik Fabrikası’na imar tehdidi

İzmir’in asırlık endüstri mirası Alsancak’taki tarihi İzmir Elektrik Fabrikası için hazırlanan yeni imar planı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İzmir Konak’ta tarihi Elektrik Fabrikası’nın bulunduğu parseller için hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri askıya çıkarıldı. Yargıya taşınıyor Ticaret, turizm, özel proje ve yol olarak yeniden düzenlenen toplam 15 bin m2’lik alana plan kapsamına 20 kata kadar bina yapılabilecek. TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yıldırım, ilgili düzenlemenin itiraz ile düzeltilebilecek bir niteliği bulunmadığını belirterek “Hukuki süreci başlatarak konuyu yargıya taşıma kararı aldık. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu da gündeminde de olan konuyla ilgili yurttaşların askıya çıkan düzenlemelere yönelik itirazlarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli bilgilendirmeler tarafımızca sağlanacaktır” dedi.

İHALEYİ KAZANAN BÜYÜKŞEHİRE VERMEDİLER

İzmir’de 1926 yılında Belçikalı Traction-Elektricite şirketi tarafından yapılan, 1928 yılında devreye girdiğinde sokak aydınlatmasında hava gazından elektriğe geçilmesini sağlayan Alsancak’taki tarihi Elektrik Fabrikası, 1960’lı yıllara gelindiğinde ise İzmir’in elektrik ihtiyacını yüzde 30’unu karşılıyordu. Yıllar içinde hizmet dışı kalan fabrika, bugün metruk ve harap yapı haline geldi. 2019 yılında Tarihi Elektrik Fabrikası için Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (ADÜAŞ) diğer taşınmazları ile birlikte verilen ilanda, taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirileceği duyuruldu. İhaleyi 35 milyon TL ile İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Grand Plaza AŞ kazandı. Özelleştirme İdaresi ihaleyi onaylamadığı için devir yapılamazken fabrika tekrar satış portföyüne alındı. Satış kararı ise protesto edilmişti.