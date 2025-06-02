Emekliler: Emekli bayram ikramiyesi harçlığa döndü, kabul etmiyoruz

Bayram ikramiyelerinin günümüz şartlarında anlamını yitirdiğini vurgulayan Kaya, “Pula dönen emekli bayram ikramiyesini kabul etmiyoruz. Bu harçlık değil, bayram ikramiyesi!” ifadelerini kullandı. Kaya, 2025 yılında 4.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin asgari ücretin sadece yüzde 18’ine karşılık geldiğini belirtti.

“EMEKLİ AYLIKLARI ERİDİ, YOKSULLUK BÜYÜDÜ”

Emeklilerin yaşadığı temel sorunları özetleyen kaya, emekli aylıklarının asgari ücretin altında kaldığını ve adeta bir ek gelir haline dönüştüğünü söyledi. “Bugün milyonlarca emekli, geçim ücreti olamayan asgari ücretin çok altında bir gelirle yaşamaya mecbur bırakılıyor” diyerek sistemdeki adaletsizliğe dikkat çekti.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli aylıklarının bağlama oranlarının düşürüldüğünü hatırlatan Kaya, bu durumun ciddi gelir kaybına yol açtığını ifade etti. “En düşük emekli aylığı 14.469 TL ile asgari ücretin yüzde 34,5 altındadır. Alım gücü ise ilk dört ayda 12.536 TL’ye gerilemiştir” dedi.

“BAYRAM İKRAMİYESİ ERİDİ, ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ”

2018’den bu yana uygulanan bayram ikramiyesinin yıllar içinde pula döndüğünü vurgulayan kaya, disk-ar verilerine göre 2025 itibarıyla emeklilerin ikramiyede 20 bin Tl’lik kaybı olduğunu belirtti. “Eğer bayram ikramiyesi asgari ücrete endekslenmiş olsaydı bir bayram için en az 13.793 TL olmalıydı” dedi.

“EMEKLİLERİN ÖRGÜTLENME HAKKI ENGELLENEMEZ”

Adnan Kaya, Anayasa Mahkemesi’nin Emekli-sen’in kapatılması kararını da sert bir dille eleştirdi. “Bu karar hukuksuzdur ve emeklilerin anayasal örgütlenme hakkına açık bir müdahaledir” diyerek emeklilerin sendikal haklarının tanınması gerektiğini vurguladı.

Kaya, emeklilerin sorunlarının çözümü için şu talepleri sıraladı: En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilmeli, bu tutar kök aylık kabul edilmelidir. Aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları artırılmalı, kapsamlı bir intibak düzenlemesi yapılmalıdır. Bayram ikramiyeleri yılda dört kez ve en az birer aylık tutarında verilmelidir. Emeklilikte yaş adaleti için kademeli geçiş sistemi uygulanmalıdır. Emeklilerin sendika kurma hakkı tanınmalı, toplu sözleşme hakkı verilmelidir./İZMİR