Emekliler: Paramızı istiyoruz

İzmir’in Konak ilçesinde Emekli Platformu, emekli maaşlarına yönelik tepkilerini dile getirmek için metro girişi önünde afişleme çalışması ve basın açıklaması gerçekleştirdi. "Benim Olan Paramı İstiyorum" sloganıyla yapılan eylemde, emekliler geçim sıkıntılarına dikkati çekerek taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Basın açıklamasını Emekli Platformu adına Temel Öztürk okudu. Öztürk, emeklilerin yıllarca çalışarak hak ettikleri maaşları alamadıklarını vurguladı. Artan hayat pahalılığı karşısında emekli maaşlarının yetersiz kaldığını belirten Öztürk, “Biz sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz” dedi.

Öztürk, “Bizim bugünkü amacımız, daha doğrusu son yılların amacı, emekliler maalesef sürünme durumuna gelmişler. Hak etmedikleri bir yaşam şekli kendilerine sunuluyor. Neden hak etmedikleri? Çünkü paramız var. Var olan paramızı bize vermiyorlar. SSK 1946'da kuruldu. 1950'de hiç emekli yok. 1960'ta emekli yok. 1970'te emekli yok. 1980'de çok az emekliler başladı. 1990'larda biraz fazlalaştı. Ve o kadar para birikti ki, o günkü iktidarlar yasa çıkartarak paranın üçte ikisini devlet bankalarına yatırma mecburiyeti getirdi. Bu paraları kullandılar. Faiz bile ödemediler, faizini bile ödemediler. Bolca kullandılar. Belki de seçim meydanlarında sırf bizi bugün bu hale getirmek için kullandılar” diye konuştu.

“AMACIMIZ SİYASİ DEĞİL, TAMAMEN EKONOMİKTİR”

Öztürk, "Biz o zaman biraz baskı kurarak o günkü iktidarlara ilaç fabrikalarını kurmalarını istedik. Kurdular da hepsini kapattılar. En sonunu 2005’te Recep Akdağ 'Bizim ilaca ihtiyacımız yok' deyip kapattı. Mal varlıklarını ne yaptılar, bilmiyorum. Ama hiçbir şeyin peşine düşecek hâlimiz yok. Ama var olan paramızı böyle harcadılarsa, biz de şimdi bu zor günlerimizde o parayı istiyoruz. O para lazım bize şimdi. 14 bin lirayla geçinebilecek bir tane babayiğit var mı ya bu ülkede? O nedenle biz böyle bir hareketi başlattık. Ben başlattım, arkadaşlarım sağ olsunlar destek oldular bize. Amacımız siyasi değil, tamamen ekonomiktir. Kesinlikle var olan paramızı istiyoruz. Bu kadar, bu zamana kadar yediler. Nasıl yedilerse yediler” dedi.

Öztürk, “Ne dedi zamanında Maliye Bakanı? Deprem oldu, evleri yıkılanlar sordular: 'DASK paralarını ne yaptınız?' O da ne dedi? 'Yol yaptık' dedi. Tamam, hayırlı olsun yollar onlara. Bizim paramızı ne yaptınız? Bizim paramız nerede? Verin paramızı artık. Bizim sadakaya ihtiyacımız yok. Bayram parasına da ihtiyacımız yok. Bizim paramızı bize verin. Biz size bayram parası verelim! Bugünkü amacımız budur” şeklinde konuştu.