Emeklilerden tepki: Hakkımız var, tanıyan yok!

DİSK Emekli Sen üyeleri, Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranları öncesinde bir basın açıklaması yaparak, emekli maaşlarına yapılacak zammın yetersizliğine ve iktidarın tercih ettiği ekonomik politikalara sert tepki göstererek basın açıklaması yaptı. Açıklamayı DİSK Emekli-Sen Güzelbahçe Şube Başkanı Mehmet Tuncer okudu.

“TÜİK GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Tuncer açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanacak resmi enflasyonun gerçek hayat pahalılığıyla uyuşmadığını belirterek şunları söyleyerek "Temmuz ayının üçünde TÜİK tarafından enflasyon oranları açıklanacak. Ancak TÜİK’in yanlı hesaplamalarıyla resmi enflasyon yine düşük gösterildi. Bu oranlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam, açlık sınırının altında kaldı” dedi

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK”

Tuncer, şu anda en düşük emekli maaşının Hazine katkısıyla birlikte 14 bin 469 TL olduğunu hatırlatarak, bu rakamın temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu vurguladı. Tuncer, “Zamlı maaşlar açıklansa bile, açlık sınırının binlerce lira gerisinde kalacağız. Her seferinde utanmadan ‘kaynak yok’ diyorlar, ‘emekliyi ezdirmedik’ diyorlar. Bu cümlelerin ikisi de gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

“KAYNAK YOK DEĞİL, EMEKLİYE YOK”

Türkiye’de emeklilerin sürekli olarak ekonomik politikaların dışında bırakıldığını ifade eden Tuncer, "Bu ülkede emekliler enflasyonun altında ezilmektedir. Var olan kaynaklar emeklilere ayrılmamakta, başka alanlara aktarılmaktadır. Emekli sayısı artarken, ekonomi pastasından bize ayrılan dilim sürekli küçülüyor” diye konuştu.

“İSPANYA BAŞBAKANI DİYOR Kİ…”

Emeklilere kaynak ayırmayan hükümetin NATO harcamalarına itiraz etmediğini söyleyen Tuncer, İspanya Başbakanı’nın açıklamasını örnek göstererek “İspanya Başbakanı açıkça diyor: ‘Milli gelirimin yüzde 5’ini NATO’ya verirsem, emekliye, sosyal harcamalara para ayıramam.’ Türkiye’de ise kaynak bir anda bulunuyor ama emekliye gelince ‘yok’ deniyor. Çünkü iktidarın tercihleri sınıfsaldır” dedi.

“KAYNAK SARAYDA, FAİZDE, SERMAYEDE”

Tuncer, “Kaynak saraydadır, makam araçlarındadır, sermayeye verilen teşviklerdedir, faizlerdedir, NATO’ya ayırdıklarınızdadır.” diyerek iktidarın önceliklerini eleştirdi.

“ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYLE YANIT VERECEĞİZ”

Mehmet Tuncer, sözlerini şu çağrıyla tamamladı: “Emekliler olarak tüm hak ve taleplerimizi daha güçlü savunacağız! Örgütlü mücadelemizi büyüteceğiz. Bizlere layık görülen bu yaşamı kabul etmeyeceğiz. İnsan onuruna yakışır bir emeklilik için DİSK Emekli-Sen’de birleşmeye devam edeceğiz!”/İZMİR