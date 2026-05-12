Emeklinin sabrı tükendi: Ekonomik koşullar hayatta kalma mücadelesine dönüştü

İzmir’de emekliler, artan ekonomik sıkıntılar, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar ve düşük emekli aylıklarına tepki göstererek, Konak SGK önünde bir araya gelerek tepki gösterdi. DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, burada yaptığı açıklamada emeklilerin artık dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.

81 ilde eş zamanlı yapılan açıklamada emeklilerin giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Özkaynak, “Türkiye’de emeklilik artık bir dinlenme dönemi değil, doğrudan hayatta kalma savaşına dönüşmüştür” dedi.

Açlık ve yoksulluk sınırındaki artışa dikkat çeken Özkaynak, milyonlarca emeklinin 20 bin TL civarındaki gelirlerle geçinmeye zorlandığını söyledi.

Gıda fiyatlarındaki artışa da değinen Özkaynak, temel ihtiyaçlara erişimin zorlaştığını belirterek, “Eskiden soframızın bereketi olan ürünler artık sadece uzaktan bakılan bir şeye dönüştü” ifadelerini kullandı.

DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimde ciddi bir kriz yaşadığını söyleyerek, randevu sistemindeki yoğunluğa dikkat çekti. Özkaynak, “Randevu Sistemi üzerinden bir doktora ulaşmak adeta milli piyangodan büyük ikramiye çıkmasıyla eşdeğer hale gelmiştir” dedi. Göz, kardiyoloji, nöroloji ve ortopedi gibi branşlarda aylar sonrasına gün verilmesinin emeklileri çaresiz bıraktığını ifade etti.

BAYRAM İKRAMİYELERİ TEPKİSİ

Bayram ikramiyelerinin yetersizliğini eleştiren Özkaynak, açıklanan 4.000 TL’lik rakamın gerçek ihtiyaçları karşılamadığını söyledi. Özkaynak, “Bu rakam bir ikramiye değil, açıkça bir sus payıdır. Emeklinin bayramını bayram olmaktan çıkarmıştır” dedi. Memur emeklilerine seyyanen zam verilmemesini de eleştiren Özkaynak, çalışanlarla emekliler arasında büyük bir gelir uçurumu oluşturulduğunu belirterek, “Emeklilik, adeta bir cezalandırma sistemine dönüştürülmüştür” ifadelerini kullandı.

"TALEPLERİMİZ AÇIK VE NETTİR"

Özkaynak taleplerini şöyle sıraladı: en düşük emekli aylığının insan onuruna yakışır seviyeye çıkarılması, sağlıkta tüm katkı paylarının kaldırılması ve ücretsiz hizmet sağlanması, bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, sendikal hakların güçlendirilmesi ve DİSK Dev Emekli-Sen’in toplu sözleşme sürecinde taraf olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasının sonunda mücadele vurgusu yapan Özkaynak, “Haklarımızı alana kadar alanlardayız, sokaklardayız. Yaşasın DİSK, yaşasın Dev Emekli-Sen, yaşasın örgütlü mücadelemiz” dedi.