Ergin: Temiz bir geleceğe katkısı olmayanların, şikayet etmeye de hakkı olmaz

Ayvalık Belediyesi öncülüğünde TEMA Ayvalık, TURMEPA Temsilciliği, Setur Marina Ayvalık ve çevreci gönüllülerin desteğiyle temizlik kampanyası başlatıldı. Çalışmalarla denizden çıkan tüm atıklar Cunda sahilinde “utanç tablosu” olarak sergilendi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de Cennet Tepesi’nde gerçekleştirilen temizlik kampanyasına katıldı.

Ergin, burada yaptığı konuşmada, “Bir saatinizi ayırmak toprağa nefes, denize umut olur dedik. 7 yaşındaki Korkut’la, Çevre Gönüllüsü Çetin Ağabey ile duyarlı vatandaşlarımızla, temizlik emekçilerimizle sadece çöplere değil, umursamazlığa da tepki gösterdik. Cennet Tepesi’nde sadece ellerimizle değil, yüreğimizle de doğayı, Ayvalık’ı koruduk. Aramızda minicik bir yürek vardı: 7 yaşındaki Korkut… Çöp poşetini sırtladı, 'doğa bizim evimiz' diyerek saatlerce çalıştı. Korkut’a özel bir teşekkür borçluyuz; onun yaşında biri sorumluluk alıyorsa, bazı büyüklerin bahanesi kalmamıştır. Katılan herkese, özellikle çocuklarımızın emeğine minnettarım. Ayvalık’ın doğası için bir araya gelmeye devam edeceğiz. Doğayı kirletenin ayak izi değil, ayıbı kalmıştı. Ayvalık Belediyesi ve sivil toplum örgütleri iş birliğinde yürüttüğümüz temizlik kampanyasında, şunu anlatmaya çalışıyoruz, denizlere attığımız her şey, bir gün bize geri döner. Doğayı kirleten bizsek, temizlemek de bizim sorumluluğumuz. Temiz bir geleceğe katkısı olmayanların, kirli bir gelecekten şikayet etmeye de hakkı olmaz" ifadelerini kullandı.

“DOĞAYI KİRLETENİN AYAK İZİ DEĞİL, AYIBI KALMIŞTI”

Badavut sahillerinde de temizlik kampanyası kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Badavut’ta sabahın serinliğinde doğa için bir araya gelindi, temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek için el ele verildi. Jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri, gönüllüleri ve belediye personeliyle birlikte Badavut sahilinde kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı. Cunda (Alibey) Adası, Cennet Tepesi, Sarımsaklı-Badavut sahillerinde gerçekleştiren kampanyaların ardından tüm katılımcılara duyarlılıkları ve emekleri için teşekkür ettiğini ileten Ergin, “Doğamız için hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Doğayı kirletenin ayak izi değil, ayıbı kalmıştı, gönüllülerimizle, Jandarma’mızla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve belediye emekçilerimizle Badavut temizlendi. Hepsine duyarlılıkları ve emekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Doğamız için hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.