Erkan Özkan: İzmir'in 2030 yılına kadar taksi ihtiyacı yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 215 yeni ticari taksi plakası verilmesine yönelik ihale kararının oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Oda Başkanı Erkan Özkan, İzmir’de mevcut şartlarda yeni taksi plakası verilmesinin doğru bir adım olmayacağını belirterek, konunun bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından geçtiğimiz yıl alanında uzman akademisyenlere hazırlatılan taksi etüdü çalışmasına dikkat çeken Başkan Erkan Özkan, elde edilen verilerin İzmir’de kısa vadede yeni taksi ihtiyacı olmadığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

TAKSİ İHTİYACI YOK

Oda tarafından geçtiğimiz yıl alanında uzman akademisyenlere hazırlatılan taksi etüdü çalışmasına dikkat çeken Başkan Erkan Özkan, elde edilen verilerin İzmir’de kısa vadede yeni taksi ihtiyacı olmadığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Özkan, “Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan bilimsel taksi etüdü çalışmasına göre İzmir’de 2030 yılına kadar yaklaşık 3 bin 150 taksiye ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir. Şu anda kentimizde 2 bin 915 ticari taksi faaliyet göstermektedir. Bu veriler dikkate alındığında İzmir’de şu an için acil bir taksi ihtiyacından söz etmek mümkün değildir” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE İLK VE TEK: ODA HABER MERKEZİ

Başkan Erkan Özkan ayrıca İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası bünyesinde kurulan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Oda Haber Merkezi sistemine de dikkat çekti. Bu sistem sayesinde kent genelindeki taksilerin anlık doluluk ve boşluk oranlarının takip edilebildiğini belirten Erkan Özkan, bu verilerin de yeni taksi ihtiyacı olmadığı yönündeki tespiti desteklediğini söyledi. Özkan, “Türkiye’de ilk ve tek olan Oda Haber Merkezimiz sayesinde şehir genelindeki taksilerin doluluk ve boşluk oranlarını anlık olarak görebiliyoruz. Bu veriler de İzmir’de mevcut taksi sayısının şu an için yeterli olduğunu bilimsel olarak ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

“SORUN TAKSİ SAYISI DEĞİL TRAFİK YOĞUNLUĞU”

İzmir’de yaşanan temel sorunun taksi sayısının yetersizliği değil, trafik yoğunluğu ve altyapı eksiklikleri olduğunu vurgulayan Özkan, özellikle kent merkezindeki yoğun trafik nedeniyle taksilerin yolculuk sürelerinin uzadığını ve bunun hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini dile getirdi. Kent merkezinde birçok noktada taksilerin müşteri beklediğinin görülebileceğini ifade eden Özkan, özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının hem esnafı hem de vatandaşları zorladığını belirtti. Başkan Özkan, “İzmir’de öncelikle trafik akışını rahatlatacak düzenlemelerin yapılması, taksiler için bekleme ve durak alanlarının oluşturulması ve şehir içi ulaşım planlamasının yeniden ele alınması gerekmektedir. Bu sorunlar çözülmeden yeni taksi plakası verilmesi, mevcut sorunları daha da büyütebilir” dedi.

“KARARLARA SAYGILIYIZ ANCAK GÖRÜŞÜMÜZ NET”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin alacağı kararlara saygı duyduklarını ifade eden Erkan Özkan, oda olarak esnafın haklarını ve şehir ulaşımının sürdürülebilirliğini gözetmek zorunda olduklarını belirtti. “Meclisimizin vereceği karara saygımız sonsuzdur. Ancak bilimsel veriler ve sahadaki gerçekler doğrultusunda İzmir’de şu anda ciddi bir yeni taksi ihtiyacı olmadığı görüşümüzü kamuoyuyla paylaşmayı görev biliyoruz” şeklinde konuştu.