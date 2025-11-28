Esnaftan basit usul çağrısı: Ertelensin!

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın basit usulde vergilendirilen esnafın 2026 yılı itibarıyla gerçek usule geçirilmesini öngören düzenlemesinin ertelenmesini istedi. Ata, düzenlemenin özellikle büyük ilçelerde faaliyet gösteren küçük esnafı ciddi mali yüklerle karşı karşıya bırakacağını söyledi. Yeni düzenlemeye göre; nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerdeki basit usul mükellefleri 2026’dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek. Lokanta, tamir, inşaat, taksi işletmeciliği ve küçük perakendecilik gibi birçok sektörü kapsayan değişikliğin sadece İzmir’de yaklaşık 30 bin esnafı doğrudan etkileyeceğini belirten Ata, “Gerçek usule geçiş, esnafımıza damga vergisi, geçici vergi, muhasebe ücreti, muhtasar ve stopaj gibi kalemlerle aylık 5 bin liraya varan ek maliyet getirecektir” dedi. Esnafın bu düzenlemeye hazırlıksız yakalandığını vurgulayan Ata, 27 ilçede binlerce esnafın mağduriyet yaşayacağını dile getirdi.

Yalçın Ata

‘SÜREÇ TANINMALI’

“Uygulamanın bu haliyle hayata geçirilmesi ciddi sıkıntılar doğurur” diyen Ata, geçiş süreci tanınması gerektiğini ifade etti. Ata, “Altyapı hazırlanana kadar düzenleme ertelenmeli. Önerimiz, uygulamanın en az bir yıl ötelenmesi ve bu süreçte TESK ile bakanlık yetkililerinin birlikte kapsamlı bir çalışma yürütmesidir. Düzenlemenin kriterleri yeniden gözden geçirilmeli, illerin nüfusları, sosyo-ekonomik şartları ve meslek gruplarının özelliklerine göre hadler belirlenmelidir. Böylelikle hem esnaf mağdur edilmeyecek hem de devletin gelir artışı daha sağlıklı bir zeminde gerçekleşecektir” diye konuştu.