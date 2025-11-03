Evrensel Gazetesi’ne saldırı: Arkasındaki azmettiricinin bulunmasını istiyoruz

Evrensel Gazetesi’nin İzmir Bürosu’na 13 Ağustos gecesi düzenlenen silahlı saldırının davası bugün İzmir Adliyesi 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 11.00'de görülmeye başlandı.

Duruşmadan önce İzmir Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube, Genel-İş İş Yeri Temsilcileri, Haber Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Ayhan Zengin, BES İzmir Şube, TGS İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, Öv-Der, BORKAD, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Cumhuriyet Gazetesi çalışanları, BirGün Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Halil Ertunç, Üniversite öğrencileri, direnişteki Temel Conta ve DIGEL Tekstil işçileri, TPI işçileri, Emek Partisi İzmir İl Örgütü, Teksif Sendikası İzmir Şubesi, İletişim-İş Sendikası, Dersimliler Derneği Bornova Şube, Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, HABAŞ'ta iş cinayetinde yaşamını yitiren işçilerin aileleri, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve yönetim kutulu ile İnsan Hakları Komisyonu avukatları, TİP İl Başkanı Orhan Kiper katıldı.

“İDDİANAME YETERSİZ”

Açıklamada konuşan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal saldırıya ilişkin soru işaretlerinin sürdüğünü vurguladı. Özdal, "13 Ağustos gecesi gazetemiz saldırıya uğradı. İki gün sonra tetikçi yakalandı. İddianame hazırlandı. Ama hâlâ saldırıya ilişkin soru işareti sürüyor. Süreci kestirip atmak istemiyoruz. İddianame yetersiz. Amacımız arkasındaki azmettiricinin bulunması ve yargılanması" ifadelerini kullandı. Sürecin peşinin bırakılmaması gerektiğini söyleyen Özdal, "Bu dava saldırganın söylediği 'sarhoştum' gibi sonuçlanıp sıradan adli bir olay gibi incelenirse saldırının devam ettiğini düşüneceğiz. Saldırı sadece Evrensel'e değil özgür basına, işçilere, emekçilere, öğrencilere, kadınlara yönelik. Dostlarımız, meslektaşlarımız ve sesi olduğumuz kesimlerle failleri ortaya çıkartacağız" dedi.

"TÜM BASIN EMEKÇİLERİYLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Basın mesleğinin olmazsa olmazının bağımsızlıktan vazgeçmeyen, vazgeçmeyeceğine ant içenler olduğunu ifade eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Bu saldırı sadece Evrensel’e ya da İzmir basınına yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı eğer gerçekleri yazmaya devam ederseniz başınıza bundan sonra gelecek ‘kurşunlardır’ mesajıdır. Hasan Tahsin’in kentindeyiz. Kurşunlar ne ki? Korkmayacağız, yılmayacağız. Bu davayı sıradan bir dava haline getirmek isteyenlere karşı sessiz kalmayacağız. Hepimiz Evrensel’in bir parçasıyız. Özgür medyadan asla taviz vermeyeceğiz. Bu duruşmada sonuna kadar doğrunun yanında yer alacağız. Asla gerçeklerin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Tüm basın emekçileriyle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

"BU SALDIRI SADECE EVRENSELE DEĞİL TÜM BASINA YAPILMIŞ BİR SALDIRI"

TGS İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, "Bu ülkede gazeteciler tutuklanıyor, öldürülüyor. Kanallara kayyım atanıyor. Böyle bir süreçte her türlü mücadeleyi veren gazeteler ve gazeteciler var Evrensel onlardan biri ve 30 yıldır her türlü tehditte baskıya rağmen geri adım atmadı. Bu saldırı sadece Evrensele değil tüm basına yapılmış bir saldırı" diyen Kahramanoğlu, bugün faillerin cezalandırılmamasının bundan sonra basına yönelik saldırıların da önünü açacağını dile getirdi.

"BU DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Başak Edge Gürkan, "Her alanda sesini yükseltmeye çalışan Evrensel'e yapılan saldırıyı kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Bu davanın takipçisi olacağız. Dava süreci ile ilgili aldığımız bilgilerle olayın basit bir adli olay olarak değerlendirildiğini öğrendik. Bu olayın arkasındaki tüm güçlerin aydınlatılmasını istiyoruz. Bu saldırı muhalif basına, halkın haber alma özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır" dedi

"EVRENSEL SUSMAYACAK, ÖZGÜR BASIN SUSMAYACAK"

Ardından söz alan direnişteki DIGEL Tekstil işçisi Oktay ise "Biz yaklaşık 300 gündür sendikal mücadele vermekteyiz. Bu süreçte Evrenseli hep yanımızda gördük. Evrensel susarsa işçiler, emekçiler, kadınlar susar. Evrensel susmayacak, özgür basın susmayacak" dedi. Son olarak söz alan direnişteki Temel Conta işçisi Sinem Kaya "Bizler 329 gündür sendikal haklarımız için mücadele ediyoruz. 329 gündür Evrensel bizim sesimiz oldu. Emeği için mücadele eden işçiler olduğu sürece Evrensel susturulamayacak" dedi.