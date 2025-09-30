Ferdi Zeyrek’in hayalleri vakıfla geleceğe taşınıyor

Geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in adını ve ilkelerini yaşatmak üzere kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı, düzenlenen tören ile çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen lansmana Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıloğlu, Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve ailesi, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Lansmanda Başkan Ferdi Zeyrek’in bıraktığı anılardan oluşan video gösterimiyle başladı.

“ONUN HAYALİ MANİSA’YI MARKA BİR ŞEHİR YAPMAKTI”

Lansmanda konuşan Ferdi Zeyrek’in eşi, Ferdi Zeyrek Vakfı’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Zeyrek, “Bugün burada benim sevgili eşim, biricik kızlarımın babası, kiminizin kardeşi, kiminizin abisi Ferdi Zeyrek anısını yaşatmak, geride bıraktığı sevgi, merhamet ve umutları sürdürmek için bir aradayız. Sizlerin burada olması onun ne kadar çok sevildiğinin en güzel kanıtı. Ferdi’yi anlatmak kolay değil, çünkü o sadece bir eş, bir baba, bir kardeş değil. Aynı zamanda Manisa’nın her köşesine dokunan, gülümsemesi ve samimiyetiyle her kalbe ulaşan özel bir insandı. Biz çok mutlu bir aileydik. Bu mutluluk sadece evimizde değil, Manisa’nın her köşesinde hissediliyordu. Çünkü Ferdi, Manisa’daki herkesi kendi ailesi gibi görüyordu. Bizi mutlu etmek için nasıl çabaladıysa, Manisa’yı da aynı sevgi ve şefkatle kucakladı. Dinlenmeyi hep ertelerdi. Çünkü tek derdi Manisa’yı daha güzel bir şehir yapmak, insanlara umut taşımaktı. ‘Ferdi hasta olacaksın bu kadar yorulma’ dediğimde, Nurcan, ‘yapılacak çok iş var, çalışmam lazım’ dedi. Ne zaman normale döneceksin diye sorduğumda gülümserdi ama hep ötelerdi. Çünkü onun hayali Manisa’yı bir marka şehir yapmak ve her köşesine umut taşımaktı” ifadelerini kullandı.

“FERDİ ZEYREK VAKFI, HER BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAK DEMEK”

Başkan Ferdi Zeyrek’in ‘Bu iş sadece taş, beton değil, bir çocuğun geleceğine dokunmak’ dediğini söyleyen Nurcan Zeyrek, “İşte Ferdi Zeyrek Vakfı tam olarak bu inançla kuruldu. Çocuklarımızın geleceğine dokunmak için. Ferdi Zeyrek Vakfı demek, her bir çocuğun hayatına dokunmak, Ferdi’nin hayalini yaşatmak demek. Bu süreçte kızım Nehir ve aile dostumuz abimiz Murat Çökmez ile omuz omuza verdik. Ferdi’nin ardında bıraktığı umutları büyütmek için bir yolculuğa çıktık. Ankara ve İzmir Vakıflar Müdürlükleri’nin bize sunduğu büyük destek, Valimiz ilk günden beri yanımızda. Genel Başkanımız Özgür Özel’in her an desteğini hissettirmesi ve her zaman yanımızda olması. Aynı zamanda benim çocukluk arkadaşım, Ferdi’nin de arkadaşı olur, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un katkıları bu vakfın temelini daha da sağlamlaştırdı. Hepsine teşekkür ediyorum. Biliyorum ki Ferdi hayatta olsaydı bu vakfı kurmamı isterdi. Çünkü o iyiliğin kalpten geldiğine inanır, gösterişten uzak mütevazi başlangıçları severdi. İşte bu yüzden Vakfımızın adresi şu anda evimiz. Ferdi burada olsaydı sizlere şunu söylerdi: ‘İyilik iyiliği getirir. Haydi hep birlikte herkese dokunalım.’ Bizim tabi hayallerimiz vardı. Kızlarımızın meslek sahibi olduğu günleri görmek, emeklilik günlerinde birlikte geçireceğimiz sakin anları hayal ederdik. Ama şimdi bu vakıfla hayalleri olan ama okuyamayan çocuklara destek olmak, özel gereksinimli çocuklara sosyal imkanlar sunmak ve dağ köylerinde yalın ayak gezen çocuklara ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

VAKFIN İLK PROJESİNİ PAYLAŞTI

Ferdi Zeyrek Vakfı’nın ilk projesini paylaşan Nurcan Zeyrek, “Başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlerimizin geleceğine umut olmak için üniversite eğitim desteğini başlatıyoruz. Bu projemiz ile Manisa’da ikamet edip, şehir dışına okumaya giden ve başka şehirde ikamet edip, Manisa’ya okumaya gelen gençlerimize destek olacağız. Şehit ve gazi çocukları ile sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda yetişen çocuklar hep önceliğimiz olacak. Bu proje Ferdi’nin hayalini yaşatmak için attığımız ilk adımımız. Bu yolda en büyük güç ise siz değerli dostlarımız ve Ferdi’nin hayaline ortak olan herkes. Eşimin vefatından 3 hafta sonra Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Oğuz Bey ile bir araya geldik. Öğrendik ki Manisa’mızdan 2025 yılında Darüşşafaka’da öğrenim gören 3 öğrencimiz varmış. Ferdi Zeyrek Vakfı olarak Manisa’dan Darüşşafaka’ya seçilen çocuklara destek verme konusunda mutabakata vardık. Bu iş birliği için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İYİLİK İYİLİĞİ GETİRSİN, HEP BİRLİKTE HERKESE DOKUNALIM”

Ferdi Zeyrek’in sadece yollar ve binalar inşa etmediğini, kalplere dokunarak umutlar yeşerttiğini, bir hayat yaşayıp, geriye binlerce umut bıraktığını söyleyen Nurcan Zeyrek, “Manisa onun ailesiydi. Ailesine nasıl sevgi ve şefkatle bağlıysa Manisa’ya da aynı duygularla sarıldı. Bu vakıf onun sevgisini, merhametini, inancını, hayallerini ve umutlarını yaşatacak. Sevgili Ferdi, sen hep bizimlesin. Söz veriyorum, senin ışığın bu vakıfla hiç sönmeyecek. Ferdi Zeyrek Vakfı onun ruhunu yaşatmak için hepimizin ortak çabasıyla büyüyecek. Ferdi’nin dediği gibi ‘iyilik iyiliği getirsin, hep birlikte herkese dokunalım” dedi.

“ONUN DEĞERİNİ VE MİRASINI GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Bir arada bulunmalarının nedeninin sadece bir vakfın açılışını gerçekleştirmek olmadığını, babası Ferdi Zeyrek’in adını gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyleyen Nehir Zeyrek, “Bu tören bizim bir açılıştan çok vefa, sözleşme, bir emaneti sahiplenme anıdır. Ferdi Zeyrek bir belediye başkanıdır ama ondan daha fazlasıdır. Manisa’nın efesidir, bir ağabey, dost, yol gösterici, evlat, bir kızın sahip olabileceği en güzel babadır. Babacığımı herkes kalbinde ayrı bir yere koydu. Kimisi samimiyetini kimisi cesaretini kimisi paylaşımcı ruhunu gördü. Biliyorum çoğunuz babamı belediye başkanı olduktan sonra tanıdınız ama göreve gelmeden öncede aynı değerlerle yaşayan, herkese aynı samimiyetle yaklaşan bir insandı. Siyaset onun için bir makam değil araçtı. İnsanlara dokunmak sorunları çözmek, gençlere umut olmak için bir fırsattı. Bugün burada sadece bir vakfı açmıyoruz, aynı zamanda onun değerini ve mirasını geleceğe taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ONUN BIRAKTIĞI MİRASI DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ”

Vakıfı kurabilmek için annesiyle birlikte büyük bir yolculuğa çıktığını söyleyen Nehir Zeyrek, “Bundan 100 gün önce yasımızın en ağır olduğu günlerde anneme, ‘Anne şimdi ne olacak, babamın hayalleri ne olacak, projeleri, sözleri ne olacak’ dedim. Annemle birlikte ‘bir şey yapmalıyız’ dedik. İki ayda bu vakfı kurduk. Bu vakıf, babam Ferdi Zeyrek’in hikayesinin devamıdır. Ferdi Zeyrek Vakfı’nın vizyonu, Ferdi Zeyrek’in vizyonudur. Biz onun hayallerini, değerlerini, insanlara olan sevgisini geleceğe taşıyacağız. Ferdi Zeyrek Vakfı, Ferdi Zeyrek’in yaşam felsefesinden beslenen bir yol haritasıyla ilerler. Bugün ve yarın yapılacak tüm çalışmalar onun insana dokunan ve insana olan anlayışından şekillenecektir. Bu vakıf projelerden ve faaliyetlerden bağımsız olarak öncelikle bir değerler bütünü temsil eder. Ben hayatımı babam gibi yaşamaya onun doğrularından sapmadan idealleriyle yaşamaya, Manisa’mızın her köşesinde ve ülkemizin dört köşesinde vakfımızın bünyesinde babam gibi çalışmaya devam edeceğim. Artık sıra bizde. Hep birlikte onun bıraktığı mirası daha da büyüteceğiz” diye konuştu.

“BU VAKIF BİZLERE BIRAKTIĞI KARDEŞLİĞİN VE PAYLAŞMA RUHUNUN YANSIMASIDIR”

Ferdi Zeyrek Vakfı Kurucusu Murat Çökmez ise, “Kardeşlik, sadece aynı kandan gelmek demek değildir. Gerçek kardeşlik gönüllerin bir araya gelmesi, dostluğun samimiyetle yaşanması, sevinçlerin de acıların da birlikte paylaşılmasıdır. Ferdi Zeyrek de bizlere böylesine güzel bir kardeşlik yaşattı. Kendisi çok iyi bir dost, çok kıymetli bir yol arkadaşı, insanlığıyla iz bırakmış eşsiz bir değerdi. Bu iz öylesine derindi ki yolu kendisiyle hiç kesişmeyenler dahi gönüllerinde ona özel bir yer verdi. Aramızdan beklenmedik bir vedayla ayrılırken de ardında yeryüzünün en güzel değerlerini bizlere miras olarak bıraktı. Bu vakıf, bizlere miras bıraktığı o dostluğun, kardeşliğin ve paylaşma ruhunun bir yansımasıdır. Vakfımız başta eğitim öğretimine devam eden öğrencilerimizin, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk gençlerimizin hayat yolculuklarına bir nebze de olsa katkı sunmayı destek olmayı hedeflemektedir. Ferdi Zeyrek Vakfı olarak toplumumuzun geleceği olan gençlerimize ışık tutmayı, yalnızca maddi olarak değil, manevi anlamda da yanında olmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki onların geleceğe umutla bakabilmesi, toplumumuzun da yarınlara daha güçlü adımlar atmasını sağlayacaktır” dedi.

“SEVENLERİNİN ÖNÜNDE FERDİ ZEYREK’İ ANLATMAK GERÇEKTEN ÇOK ZOR”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da karmaşık duygular yaşadıklarını belirterek, “Bir videosunu görüyoruz hüzünleniyoruz, bir çocuğa sarılışını görüyoruz umutlanıyoruz, bir konser görüntüsünü görüyoruz coşuyoruz. Aynı bizim duygularımız da bu şekilde çok karmaşık. Benim hayatımda yaptığım en zor konuşma Ferdi Zeyrek’in vefatından birkaç gün sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra yaptığım konuşmaydı. Bugün de en az o gün kadar zor bir konuşma yapıyorum. Öyle bir ortamdayız ki Ferdi Zeyrek’i bu kadar seven insanların önünde Ferdi Zeyrek’i anlatmak gerçekten çok zor” şeklinde konuştu.

“GENÇLERE, ÇOCUKLARA VE ENGELLİ BİREYLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYORDU”

Ferdi Zeyrek’in belediyeciliği noktasında anılarını anlatan Başkan Besim Dutlulu, “Önce il başkanı olsun diye, sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olsun diye çok çalıştım. İl başkanı oldu, bir gün yanıma geldi. Biliyorum, aklında da Yunusemre Belediye Başkanlığı var. Bizim aklımızda da onun için Büyükşehir var. Bana sorular soruyor. Bütün soruları bizim kreşler üzerineydi. Biz, bir saat boyunca kreşlerden, öğrencilerden bahsettik. Gerçekten ‘seçimi kazanacak ve farklı bir belediye başkanı olacak’ diye düşündüm. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanı oldu, çok mutlu olduk. Bizim engellilerle ilgili bir organizasyonumuz vardı. İlk geldiği yerdir belki Akhisar. Her zamanki çalışmalarımızı yapıyoruz. Dedi ki ‘senin engellilerle ilgili bir programın varmış, hadi ona gidelim.’ Gittik, çocuklarla fotoğraflar çekildi, sarıldı, öptü. Aileler inanılmaz mutlu oldular. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gençlere, çocuklara, engelli bireylere inanılmaz önem veren bir belediye başkanıydı. Çok kısa sürede tüm Manisa halkının gönlüne girdi. Şunun farkındaydı. Bu makamlar bize babamızdan miras kalmadı. En iyi ihtimalle 5 sene boyunca görevde kalacağız. O bunun farkındaydı. Biz buranın emanetçisiyiz, Manisa halkı bize burayı emanet etti. Harcadığımız tüm paralar 1,5 milyon insanın vergisidir, ona göre hareket etmemiz lazım derdi. O yüzden çok dikkat ederdi. İkinci en önemli faktör ise, samimiyetiydi. Benim tanıdığım en samimi insandı. Yaptıklarını severek yapıyordu. İçinden ne geliyorsa onu yapıyordu ve keyifle yapıyordu. Manisa halkı onu çok güzel bu yüzden kabullendi” ifadelerini kullandı.

“HER YAPTIĞI İŞLE FERDİ ZEYREK VAKFI HER YERDE GÜZEL ANILACAK”

Ferdi Zeyrek’in gençlere dokunduğunu, çocuklar ve engelli bireyler için bir şeyler yapmaya çalıştığını söyleyen Başkan Besim Dutlulu, “Ne yazık ki aramızda yok. Peki bu nasıl devam eder? Bunun devam edeceği en doğru yer de vakıftı. Bu vakfın büyük başarıya ulaşacağına inanıyorum. Bu şehir Ferdi Zeyrek’i unutmayacak. Ferdi Zeyrek’i hatırlamanın bir yolu da bu vakıf olacak. Sadece Manisa için değil, Türkiye için çok doğru işler yapacak. Ferdi Zeyrek yaşasaydı hangi şartlarda ne tarz destek olmak isteyecekse, o şartlarda biz de bu vakfın her zaman yanında olacağız. Asıl bu işi çekecek olan tüm Türkiye’de Ferdi Zeyrek’i seven insanlar olacak. Eminim ki onların çok güzel desteği olacak ve bu vakıf çok güzel işler yapacak. Yıllar boyunca her yaptığı işle de Ferdi Zeyrek Vakfı her yerde güzel anılacak. Kolay bir iş değil ama başaracağınıza inanıyorum. Şimdiden yolunuzun açık olmasını diliyorum” dedi.

“YAŞIYOR OLSAYDI, BU AKŞAM BURADA YAPTIĞIMIZ İŞİ YAPMAMIZI İSTERDİ”

Çok zor bir geceyi birlikte yaşadıklarını, hem de çok gururlu, ileriye doğru umutları arttıran, yaslarını yüreklerinde yaşadıklarını kaydeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “O gün 40 mum yandı yüreğimizde. Her gün biri sönüyor ama son mum ömrümüz boyunca bizim, Ferdi’nin adı her geçtikçe, her düşündükçe yüreğimizi yakmaya devam edecek. Diğer yandan da Ferdi’ye layık olmak zorundayız. Bir ömür boyu sadece yas tutmak, onu hatırlayıp üzülmek, ağlamak, erken kaybına isyan etmek Ferdi’nin tarzı işler değil. Yaşıyor olsaydı bu akşam burada yaptığımız işi yapmamızı isterdi. Şimdi onu yapıyoruz. Ferdi bizim çocukluktan, gençlikten itibaren tanıdığımız bir arkadaşımız. Arkadaşlık çok önemli, birlikte askerlik yaparsın asker arkadaşın olur, birlikte ticaret yaparsın iş arkadaşı olur, bir ömür geçirirsin hayat arkadaşı olur. Ferdi de benim birlikte hayal kurabildiğim ve hayallerimizi gerçekleştirmekten zevk aldığımız bir arkadaşımızdı. Bazen o daha ileri hayaller kurar ben onu dizginlemeye çalışırdım bazen ben daha ileri hayaller kurardım Ferdi’yi ikna etmeye çalışırdım o beni yavaşlatırdı. Hep hayatımız adım adım başarı ve başarısızlıklarla ama kararlılıkla omuz omuza yürüyerek ve büyük başarıya motive olarak ilerledi” diye konuştu.

“İNSANIN KARDEŞİNİ ÖZLER GİBİ ÖZLEDİĞİ BİRİSİDİR FERDİ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Manisa’da kuyumcular çarşısında Traşçı Ahmet’in oğlu, mimar olmuş, okumuş, gelmiş memleketinde çalışmak istemiş. Meslek örgütü gibi Mimarlar Odası’nın başkanlığını genç yaşta yapmış. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde çalışmış. Yanında bulunduğumuz Sümerbank arazisi, fabrika için birlikte mücadele etmişiz. Manisa’nın sembol binası Beyazfil ayakta kaldıysa, yıkılmadıysa AVM olmadıysa Ferdi sayesinde olmadı. Mimar Sinan’ın o tek heykelini kalfalık dönemini bitirip, ustalık dönemine geçtiği Muradiye Cami’nin önüne diktirene kadar inat etmiş. Zaman zaman derdim ‘Boşuna mı bu işe derdim, hayır abi Mimar Sinan’ın heykeli olmadan olur mu’ derdi. Manisalı mimarlar ile Mimarlar Günü’nde gitmiş Mimar Sinan’ı anmış. Mesleğini, yaşadığı şehri, insanları, çocukları seven, yaşamın kendisine değer veren bambaşka birisi. Kim tanısa etkisinden kurtulamayacak. Tanıyıp da kimsenin düşmanlık edemeyeceği. Dost olacağı, arkadaş olmak isteyeceği birisi. Uzak kaldığınızda özlediğiniz, insanın kardeşini özler gibi özlediği birisidir Ferdi” dedi.

“FERDİ İÇİN EN UYGUN İŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞIYDI”

‘Bu güzel insanla biz siyaseti de birlikte yaptık’ diyen Genel Başkan Özgür Özel, “Gün oldu ilçe başkanlığına aday oldu, kaybetti. Gün oldu imkansız görülen zamanlarda imkansız işleri başardık hep beraber. En sonunda aslında alın yazısı ömrün süresi doğduğunda belliyse Ferdi gerçekten daha 4 ay olmadı, gencecik yaşında hayatı sonlanacaksa Ferdi’nin herhalde son 1 yıl 3 ayını geçirmesi için en mucizevi şey Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olması olurdu. Yapısında hem mimar olmasından dolayı hem de insana hizmet etmeyi sevmesinden dolayı Ferdi için en uygun iş belediye başkanlığıydı. O Yunusemre Belediyesi’ne belediye başkanı olmayı çok istiyordu. Geçen seçim aday gösterebilsek kesin kazanırdı. Zaten 7 oy ile kaybedilmişti. Bu seçimde kesin kazanırdı ve orayı çok istiyordu. Ben de Yunusemre Belediyesi’ni, Şehzadeler Belediyesi’ni kazanabileceğini biliyordum ama onun büyükşehir belediye başkan adayı olmasını hem partimiz adına hem de kendi adına en çok da Manisa adına istiyordum. Hem Manisa’yı iyi tanıyan, siyaseten belli bir birikime gelmiş. Ankete bakınca anket okuyabilen ama en çok sokağı okuyabilen bir siyasetçi olarak Manisa’dan bu sinyali alıyordum zaten. Buna benim dışımda bir kişi daha inandı. Böyle durumlarda buna genelde Ferdi inanır, Ferdi inanmadı, Nurcan inandı” ifadelerini kullandı.

“SÜTTE LEKE VAR, FERDİ’DE LEKE YOK”

Ferdi Zeyrek’in, Büyükşehir adaylığı konusunda ‘Abi o binanın çatı katından İzmir görünüyormuş bizi oraya hiç oturturlar mı?’ dediğini söyleyen Genel Başkan Özgür Özel, “Dedim ki ‘Ferdi seni oturtmayacaklar da kimi oturtacaklar.’ Sen o kadar Manisalısın, Manisa’sın ki oraya bizden birini oturtacaklarsa oraya seni oturtacaklar. Sen bu göreve talip olduğunda Manisa senin için kenetlenecek. İlçelerde tanıyarak sevecek. Tanıyanlar, tanımayanlara anlatacaklar. O teyze bile seni tanımıyorum ama seni seviyorum diyor. Herkese, her faniye nasip olabilecek bir şey değildir. Hele bir siyasetçi için mucizevi bir özelliktir bu. Adaylığını ilan edeceğiz. Gün boyunca Ferdi itiraz etmiş. Yine telefon çaldı, öfleyerek açtım. Nurcan, abi benim dedi. Ne oldu dedim. Ferdi’nin Yunusemre’yi istediğini söyledi. Dedim ‘sen inanıyor musun?’ ‘Ben inanıyorum’ dedi, ‘Ben de inanıyorum’, ‘Kapat telefonu’ dedim. İş zor, tanıtmak anlatmak zor. Ferdi’yi anlatmak için dünya hazırlıklar yapıyorsunuz, fikren hazırlanıyorsunuz. Ferdi’nin tanıtım toplantısı için hiçbir not hazırlamadım, içimden gelmedi. Ben Ferdi’yi bildiğim gibi anlatayım, insanlar bunu anlar diye düşündüm. Sahneye gelene kadar Ferdi hakkında ne söyleyeceğim yoktu. Tek bir cümle söyledim ve her yerde onu tekrarladım. Ferdi’ye özetleyen odur. Sütte leke var, Ferdi’de leke yok kardeşim. Gerçekten öyleydi. Meydanlarda otobüs üstlerinde bunu söyledikçe herkes katıldı. Katıldıkça da Ferdi çalıştıkça da herkes buna hak verdi” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KENT ORMANI OLABİLİR”

Makam odasından baktıklarında kurdukları bir hayale daha yaklaştıklarını hissettiklerini belirten Genel Başkan Özgür Özel, “Büyükşehir Belediyesi’nin karşısında Batı Kışla var. Şehrin ortasında devasa bir alan. Kimi zaman Katar’lılara satılacakmış, kimi zaman imara açılacakmış dediler. Şehrin dışına gitmesi lazım. Ferdi, ‘Ben burayı istesem verirler mi?’ dedi, dedim iste. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile konuşacaktı bu konuyu. Vermezlerse iktidar olursak biz sana burayı vereceğiz dedim. O alan Yunusemre Belediyesi CHP’deyken güvencede. Ümit ederim vakıf, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilgili bakanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımızla gerekli görüşmeleri yapar. Ferdi’yi ölümünden önce de tanıyordu, yardımcı olurlarsa iktidar partisi milletvekilleri orası Türkiye’nin en büyük kent ormanı olabilir. Adı da elbette Ferdi Zeyrek Kent Ormanı olacaktır. Tahmin ediyorum, Central Park’la, şehir ölçeğine bakıldığında yarışacaktır. On binlerce ağacın olduğu Manisa’nın nefes aldığı bir yer olur. Bu bizim Ferdi ile yarım kalan son hayalimizdi. Bunu gerçekleştirmek er ya da geç mutlaka nasip olacak. Bu dönem ya da önümüzdeki dönemde. Ferdi’nin böyle kurduğu yarım kalan hayalleri var” ifadelerini kullandı.

“FERDİ’NİN ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKMAK, TÜRKİYE’DEKİ BÜTÜN YOKSUL ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAKLA OLUR”

Ferdi Zeyrek’in kurduğu tüm hayallerin insana dair olduğunu vurgulayan Genel Başkan Özgür Özel, “Ferdi Zeyrek Vakfı, tabutunun başında şimdi ne olacak diye konuştuğumuzda bu hikayenin burada böyle bitmemesi gerekiyordu dedik ya Vakfiye geleneği Osmanlı’dan kalma öyle kuvvetli bir gelenektir. Vakıf kurulması zor, denetimi sıkı, paranın içeri girmesinin kolay, dışarı çıkmasının zor olduğu, devlet eliyle denetlenen, kolay kolay kimsenin de amacı dışında bir şeye yönlendiremediği güvenceli bir alandır. O yüzden ilk günlerde herkes ben ne yapabilirim dediğinde o kadar çok telefon aldık ki, aklımızda olan unuttuğumuz, birkaç şoku atlattıktan sonra yanımızda bulunan özel kalem arkadaşlarımıza not ettirdiklerimiz var. Herkes bir şey yapmak istiyordu. Sağ olsunlar aileye dair şunu yapalım, bunu yapalım diye, onlar zaten kendiliğinden hızla halloldu. Esas, Ferdi’nin çocuklarına sahip çıkmak, hepimizin zaten ayrı ayrı sahip çıkabileceği ailesinin zaten sahip çıkabileceği Nehir’e, ikizlere sahip çıkmak değil. Ferdi’nin çocuklarına sahip çıkmak, mümkünse Türkiye’deki bütün yoksul çocuklara sahip çıkmakla olur. Ferdi’nin hayali, umudu, çocukları o. Onun için bu herkes bir şeyler yapmak isterken bekleyin dedik, bu iş yapılacak. Doğru iş vakıftı” diye konuştu.

“GELİR GETİRECEK PROJELERE İHTİYAÇ VAR”

Vakıfta siyasi kimsenin olmadığını kaydeden Genel Başkan Özgür Özel, “Aile var, arkadaşları var. Bütün siyasilerin mesajları kıymetlidir. Başka toplantılarda belki de daveti ben yapmalıyım. Bir partinin Genel Başkanı’nın katıldığı bir yerde, başka partilerin milletvekilleri, yöneticileri zorlanıyor. Daveti belki bizim yapmamız lazımdı. Bütün siyasi partilerin Manisa’da MHP’nin, AK Parti’nin, İyi Parti’nin, Gelecek Partisi’nin, Saadet’in, Deva’nın çok değerli yöneticileri bugün aramızda ama milletvekilleriyle yöneticileriyle birlikte olmalıyız. Çünkü Ferdi 7 cihanla barışık, CHP’de siyaset yapan ama siyaseti hizmet boyutunda siyaset üstü yapan birisiydi. Bundan sonra kim ne yapmak istiyorsa bu vakfı arayacak. Artık bizleri aramak partiyi aramak değil, biz de zaten oraya yönlendireceğiz. Bundan sonra ilk hedef öğrencilere burs. Manisa’nın gurbetteki evlatlarına sahip çıkmak, Manisa’ya gelmiş yoksul çocuklarına sahip çıkmak ama bu vakfın parlak fikirlere ihtiyacı var. Kalıcı büyüyecek desteklere ihtiyacı var. Ben hemşerilerimin, belediye başkanlarımın, siyasetçilerin yaratıcılıklarına güveniyorum. Vakfa öyle şeyler bağışlamalıyız ki o sadece harcanıp tükenecek bir şeyden çok gelir getirecek projelere ihtiyaç var. İmece kendi kendine çoğalıyor. Çağdaş Yaşam üyeleri biz bu işi iyi biliyoruz yardımcı olmak isteriz diyorlar. Yıllarca, 8 sene boyunca Tema’nın yöneticiliğini yapmış olan arkadaşımız genel başkan yardımcımızın eşinin deneyimi var. Genel Başkan Yardımcılarımız var çeşitli vakıflarda çalışmış olan. Türkiye’deki birçok vakıftan benim ilişki içinde olduğum bize düşerse diyenler var. Onlarla belki arama toplantıları yapıp, çeşitlendirmek lazım” dedi.

“HEPİNİZİN EMEKLERİNE, GAYRETLERİNE, YARATICILIĞINA EMANET ETMEK İSTİYORUM”

Ferdi Zeyrek’in temizliğin, vicdanın ve çalışkanlığın timsali olduğunu dile getiren Genel Başkan Özgür Özel, “Bundan sonra onun hikayesinin yarım kalmaması bu vakfın başarılı olmasına bağlı. Bunu hepinizin vicdanlarında böyle şeyler istediğini zaten biliyorum. Ama hepinizin emeklerine, gayretlerine, yaratıcılığına emanet etmek istiyorum. Ben vakfın bir siyasi partinin vakfı gibi görünmemesi için gerekli mesafede ama var gücümle arkasında duracağım, hepinizden de bunu bekliyorum. Bundan sonraki süreçte vakfın etkinliklerinde bir arada olacağız. Çağrıldığımızda koşalım. Bizim yetkinliklerimize ihtiyaç duyacaklar. Bize başvurduklarında esirgemeyelim. Bundan sonraki süreçte sadece vakfa maddi katkılarda bulunmanın yanında, vakıftan herkesin haberdar olması için, başta sosyal medya olmak üzere her yerde haberdar edelim. İşin pek çok boyutu var teknik olarak, oralarda elimizden geleni hiçbirimiz esirgemeyelim. Bundan sonra Ferdi Zeyrek Vakfı’na sahip çıkmak, bir Manisa rüyasına, Manisa sevdasına ve iyiliğe sahip çıkmaktır. Bu salondaki herkesin çok iyi yürekli insanlar olduğuna bizzat şahidim. Manisa’da çok iyi yürekli insanlar yaşıyor. 15 gün uzak kaldığımda Spil Dağı kardeşim Barış’ı özlediğim gibi burnumda tüter diyordum. Ferdi’yi özlediğimiz gibi burnumuzda tüter diyorduk. Manisa çok güzel insanların kentidir, İddialı başlangıçların kentidir. Fatih Sultan Mehmet’in babasının vefatını öğrenip, yere diz üstü çöküp dua okuyup, beyaz atının sırtına bindiği, beni seven arkamdan gelsin dediği şehirdir. Edirne’ye gidip, iki sene içinde çağ açıp, çağ kapatacak, İstanbul’u fethedecek komutanın harekete geçtiği şehirdir. O yüzden bu başlangıç, yine şehzadeler kentinde, şehzadeler ilçesinde yapılıyor. İyi bir başlangıçtır. Niyetler halistir, sonu da başarılı olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun. Yas tutmaktan, Ferdi için çalışmaya başlayan ailesi hepimize örnek olsun” şeklinde konuştu.