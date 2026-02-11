Fethiye Belediyesi’nde personele yüzde 30 zam

Fethiye Belediyesi’nde görevli kadrolu ve KHK’lı işçilere yüzde 30 zam yapıldı. Fethiye Belediyesi ve sendika temsilcileriyle yapılan görüşme tamamlandı. 2026 başlangıcı için zam oranı yüzde 25, haziran ek zammı için ise yüzde 5 zam oranı belirlendi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “İçinden geçtiğimiz zorlu ekonomik koşullar karşısında, emekçi çalışma arkadaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Sendika temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, yüzde 25 artı yüzde 5 toplam yüzde 30 oranında ücret artışı konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Alınan kararın tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.