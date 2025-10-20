Fethiye Belediyesi’nden İngiltere ve Çin hamlesi

İlçeye daha fazla turist çekebilmek için uluslararası faaliyetlerini yoğunlaştıran Fethiye Belediyesi, tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl içinde Londra’dan gelen çeşitli politikacıları, medya mensuplarını ve iş insanlarını misafir eden Fethiye Belediyesi, yine bu yıl içinde tarihte ilk kez Ankara’daki Çin Büyükelçiliği’nden diplomatlar Fethiye’ye resmi ziyaretler yapmıştı. İngiltere ve Çin ile ilişkilerini geliştirmek için somut adımlar atan Fethiye Belediyesi, 4-6 Kasım 2025 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, TÜRSAB, YDA gibi paydaşlar ile birlikte, dünyanın en prestijli turizm etkinliklerinden biri olan WTM World Travel Market London'a katılacak. Fethiye Belediyesi, ilçeye Çin’den daha fazla turist getirmek için son zamanlarda aktif bir politika izliyor. Bu amaçla, Belediye Meclisi’nde ilçedeki bazı yol tabelalarının Türkçe’nin yanı sıra Çince ve Rusça olarak yaygınlaştırılmasına karar verilmişti. Ayrıca, Karaca, Fethiye’ye Çin’den daha çok turist getirmek için Çinli acente yetkililerini ilçeye davet etmişti. Yine Çin medyasına mensup çeşitli basın mensupları ilçede ağırlanmıştı. Diğer yandan, Çin ve Uzakdoğu pazarının önde gelen online seyahat platformu "Trip.com" temsilcileri geçen günlerde Fethiye’de misafir edilmiş ve turizm sektörü yetkilileriyle görüşmeler yapılmıştı.

“BELEDİYENİN KASASINDAN 1 LİRA ÇIKMIYOR”

Fethiye Belediyesi, Çin’in Zhejiang eyaletindeki 3.5 milyon nüfuslu Huzhou şehri ile kardeş şehir olmak için gereken bürokratik süreci de başlatmıştı. Fethiye-Çin ilişkileri konusunda konuşan Karaca, “1,5 milyara yaklaşan nüfusuyla, Hindistan ile beraber dünyanın en kalabalık iki ülkesinden biri durumundaki Çin'den ilçemize gelen turistlerin sayısının artırılmasına gayret ediyoruz. Bunun için çeşitli çalışmalarımız aralıksız biçimde sürüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Şangay’da düzenlenen Turizm Fuarı’na destek vermiştik. Bölgemize gelen Çinli turistler ve özellikle fuarlar için Çince broşürler hazırlatmıştık. Bu yaz aylarında tarihte ilk defa Ankara’daki Çin Büyükelçiliği’nden diplomatlar Fethiye’yi ziyaret etmişlerdi. Belediye Meclisi'nde diğer partilerden üyelerin de desteğiyle, Fethiye'deki bazı yol tabelalarını İngilizce, Rusça, Çince yapma konusunda mutabakat sağlamıştık. İki yıl kadar önce belediyemizden arkadaşlarımızı yine Çin’e göndermiştik. Şimdi de bir heyetimizi Suzhou Üniversitesi’nde verilecek uluslararası turizm seminerine katılmaları ve akabinde kardeş şehir adayımız Huzhou şehri belediyesi ile temaslarda bulunmaları için iki haftalığına Çin’e gönderiyoruz. Fethiye turizmine destek vermeye devam edeceğiz. Şunu da eklemek isterim ki bu seyahatler için belediyemizin kasasından 1 lira dahi çıkmıyor” dedi.

Karaca son olarak, “Londra’daki Turizm Fuarı, Fethiye’nin doğal güzelliklerini, tarihsel dokusunu, kültürel çeşitliliğini ve misafirperverliğini dünyaya tanıtmak açısından büyük bir fırsat sağlıyor. Fuarda uluslararası tur operatörleriyle kuracağımız bağlantılar sayesinde, önümüzdeki sezonda Fethiye’ye çok daha fazla İngiliz turistin gelmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.