Para transferinde yeni dönem başladı: O kurallar resmen yürürlüğe girdi!

Ekonomi yönetiminin geçtiğimiz aylarda yayımladığı ve para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar içeren düzenleme, bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara gönderilen yeni mevzuata göre, bir kişi tarafından aynı gün içinde yapılan para transferlerinin toplamının 200 bin TL’yi aşması halinde kullanıcılar, gerçekleştirecekleri her yeni işlem için 20 karakteri aşan bir açıklama girmek zorunda olacak.

ATM VE DİJİTAL BANKACILIK İŞLEMLERİ DE KAPSAMDA

Yeni düzenleme yalnızca mobil bankacılık ve internet bankacılığıyla sınırlı kalmayacak. ATM üzerinden yapılan para transferleri de uygulama kapsamına alındı. Kartını takarak ATM’den transfer işlemi yapmak isteyen kullanıcılar, gönderdikleri paranın hangi amaçla gönderildiğine dair detaylı açıklama yapmak zorunda kalacak.

TUTAR YÜKSELDİKÇE BELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ARTACAK

200 bin TL’nin üzerindeki işlemler için getirilen “izah zorunluluğu”, 2 milyon TL’yi aşan para transferlerinde daha kapsamlı bir yükümlülüğe dönüşecek. Bu tutarın üzerindeki işlemlerde kullanıcıların form doldurması zorunlu olacak.

Aynı gün içinde yapılan para transferlerinin toplamının 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasında olması durumunda, kullanıcılar “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurmakla yükümlü olacak.

ONAY VERİLMEZSE TRANSFER GERÇEKLEŞMEYECEK

20 milyon TL’nin üzerindeki para transferlerinde ise söz konusu tutarın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge sunulması gerekecek. Müşteri tarafından yapılan açıklamaların onaylanmaması halinde, para transferi işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Bu düzenlemeyle birlikte MASAK, yüksek tutarlı para transferlerinde denetimi artırmayı ve işlemlerin amacının daha şeffaf şekilde ortaya konulmasını hedefliyor.